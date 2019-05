Verdenskendt tv-vært gør grin med 'Gokke-Jokke'

Det er ikke kun herhjemme, at Joachim B. Olsens porno-stunt har skabt overskrifter.

Historien om, at Joachim B. Olsen har haft en valg-annonce på porno-hjemmesiden 'Pornhub' med teksten 'Når du er færdig med at gokke - så stem på Jokke', er efterhånden nået til de amerikanske talkshows.

Her tager vært på The Late Show with Stephen Colbert, Stephen Colbert, annoncen under kærlig behandling.

- Kom nu, mand. Det kan du gøre bedre! Siger værten, der konsekvent omtaler ham som Jokke Olsen.

Han kommer med et andet forslag.

- Jeg gnider underskuddet væk, mens jeg trækker for at landet kan få en 'Happy Ending'.

Fra omkring 2.00 i klippet nedenfor kan du høre, hvad Stephen Colbert mener om Gokke-Jokke

