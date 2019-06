Vermund på vingerne: Tog helikopter til valgsted

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, hoppede i helikopteren for at komme til sit valgsted

Der er ingen tid at spilde for landets politikere i øjeblikket.

Derfor valgte Pernille Vermund også at springe en eventuel bilkø over ved at tage en helikopter til sit valgsted Snekkersten Idrætscenter i Nordsjælland.

- Det har bare været tre og et halvt års kamp, og vi er der lige om lidt, sagde Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, efter hun ankom til sit stemmested i Snekkersten i en helikopter. Partiet er på stemmesedlen for første gang.

Formanden var presset på tid, fordi hun var til debat i Mårslet med Radikale Venstres Morten Østergaard. Her røg de to formænd i totterne på hinanden, hvor Pernille Vermund beskyldte Østergaard for decideret at lyve.

Fortrøstningsfuld

Formanden er fortrøstningsfuld i forhold til partiets muligheder for at komme i Folketinget.

- Jeg er faktisk ret overbevist om, at vi får et rigtig godt valg. Det er mere sådan en følelse af, at nu er vi i mål. Det har været som at løbe et langt maraton, og nu kan vi se målstregen. Så kommer det hårde arbejde på den anden side, siger hun.

Partiet ligger i øjeblikket til at få to procent af stemmerne i meningsmålingerne.

Det indvandrerkritiske parti blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, der begge har en fortid hos de konservative.

Det lader desuden til, at den hurtige helikoptertur har været gratis, da Pernille Vermund i et opslag på instagram takker Herning Helicopters for turen.

Ufravigelige krav

Men selvom Nye Borgerlige kommer i Folketinget, får de med stor sandsynlighed ikke den store indflydelse på den kommende regering. For selv hvis der skulle komme en blå regering, vil Lars Løkke Rasmussen (V) ikke efterkomme Pernille Vermunds krav.

- Lars Løkke Rasmussen har sagt, at han hverken vil indfri vores krav eller vil danne regering med de borgerlige partier. Han vil danne regering med Morten Østergaard og Mette Frederiksen. De har så hældt ham ned ad brættet, men det er i hvert fald hans udmelding indtil videre, siger Vermund.

De tre krav er som følger: Nye Borgerlige vil indføre et asylstop, kræve, at alle udlændinge forsørger sig selv, og så skal udlændinge, som dømmes for kriminalitet, udvises efter første dom.