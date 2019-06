Vestager hylder Østergaard: - Han er en fantastisk leder

Margrethe Vestager blev hyldet som en dronning, da hun ankom til Radikale Venstres valgfest på Christiansborg.

Her stod syngende partimedlemmer klar og bød den tidligere partileder og nuværende konkurrencekommissær velkommen med et stort bifald.

Selv ville Vestager ikke tale om sin egen fremtid som potentiel EU-kommisær. I stedet benyttede hun lejligheden til at rose Morten Østergaard til skyerne på en aften, hvor han formentlig sikrer sit parti en fordobling af stemmetallet.

- Han er en fantastisk leder og alt det, man kunne håbe på for Radikale Venstre. Han har holdt en meget klar linje gennem hele kampagnen, der handler om, hvad det er for en politik, der skal føres, og hvilket land, vi er: Udadvendt, dejligt, varmt, målrettet og virkelig optaget af, hvordan vi får styr på klimaet. Hvad mere kan man bede om, lød det fra den tidligere leder af Radikale Venstre.

'Det forpligter'

En af de fremmødte journalister spurgte ved samme lejlighed om, hvilket pres det flotte valgresultat lægger på Morten Østergaard. Her lagde hun vægt på, at vælgernes tillid er en stor forpligtelse.

- Hvis det her holder, så er der mange vælgere, der har vist partiet tillid, og det forpligter jo virkelig, virkelig meget. De ting, Morten har sagt klart og entydigt gennem hele kampagnen, er det, vi gerne vil levere, sagde den danske EU-konkurrencekommissær, der som sagt ikke var interesseret i at tale om sin egen fremtid i EU-kommissionen.

- Sådan en aften som i aften er det fuldstændigt ligegyldigt. Man skal bare glæde sig over, at det ser ud som om, at stemmeprocenten bliver tårnhøj, og at vi har fået et rigtig fint valg i Radikale Venstre.

I DR's seneste prognose står partiet til næsten at fordoble antallet af mandater fra otte i 2015 til 16 ved dette valg.

Se også: De radikale og de konservative kan blive dobbelt så store