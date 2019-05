Vestjyder klar til ægteskab med S

Lars Løkke Rasmussen (V) vil ligge i ske med Mette Frederiksen (S) henover midtersprækken, og åbner i en ny samtalebog for muligheden for en SV-regering.

Man skulle måske tro, at 'mor og far' i form af Venstres kernevælgere i Vestjylland ville blive mugne over, at lille Lars pludselig vil ligge med de røde, men tværtimod hilser dem, Ekstra Bladet har talt med i Ringkøbing og omegn, frieriet velkomment.

Foto: Christer Holte

Sven Pedersen, landmand

- Det var jo egentlig fornuftigt sagt af Lars Løkke, men om det er klogt, det ved jeg ikke. Jeg har altid stemt Venstre, men det går jo godt, når de to arbejder sammen, så får de i hvert fald ikke lavet noget, der er helt tosset.

Foto: Christer Holte

Michael Mulbjerg, pølsemand

- Det er en fantastisk idé. At mødes på midten er vejen frem. Det kan jo ikke skade, og det er bedre end bare at stå og kaste mudder på hinanden. Jeg plejer at stemme på Venstre, men jeg er helt ærligt i tvivl denne gang, men den udmelding kan godt få mig til at stemme på dem igen.

Foto: Christer Holte

Hanne Marie Nielsen, arbejder i en tøjbutik

- Det bliver han jo nødt til, ellers har han tabt. Og gør det noget? Der er jo ikke så meget forskel alligevel. Jeg har næsten altid stemt Venstre, men jeg er faktisk i tvivl. Jeg synes Venstre er for hårde overfor dem, der har det svært. Dem skal vi som samfund have ressourcer til. Ellers er vi fattige, synes jeg.

Foto: Christer Holte

Henning Rasmussen, arbejder med socialt udsatte

- Jeg tror ikke på, det kommer til at ske med SV-regering. De kan jo ikke blive enige om noget alligevel. De lover alle sammen guld og grønne skove, og så sker der ikke en skid, når først de sidder derinde. Hvem jeg selv stemmer på, holder jeg for mig selv.

Foto: Christer Holte

Søren Pedersen, landmand

- Det er alletiders idé, for politikerne i Danmark bruger så meget krudt på at bekrige hinanden. Som landmand er det især træls, når reglerne bliver lavet om, hver gang en ny regering kommer til magten. Jeg stemte på LA sidst, men er i tvivl nu, så det kan godt være mit kryds ender hos V.