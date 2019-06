Vilde kup-planer: Foreslår ny formand

Allerede dagen efter at LA fik massive tæsk til folketingsvalget kommer store skikkelser i LA med deres bud på, hvem der skal være partiets næste leder.

Folketingsmedlem Henrik Dahl og formand for partiets ungdomsorganisation Signe Bøgevald Hansen ser begge Alex Vanopslagh som en mulig arvtager.

- Altså Alex (Vanopslaugh, red.) var en utroligt god formand for LAU i sin tid, så jeg tror da sagtens, at han kan omskoles til at være en god leder af LA også, siger Henrik Dahl til DR.

LA-formand færdig i Folketinget

Ungdomsformand Singe Bøgevald Hansen peger på flere politiske 'svigt' i løbet af den seneste valgperiode, hvor man en del af tiden sad i regering.

- Der er sket et svigt i forhold til den identitet, man har haft i LA, siger hun.

Bøgevald Hansen mener, at et ledelsesskifte kan komme på tale.

- Man skal i hvert fald finde en ny linje og en linje, hvor man genopfinder sin identitet og det liberale projekt, siger hun til Ritzau.

Også partiets Kåre Traberg-Schmidt vil have en ny ledelse, fortæller han her til morgen i vores valgtelt på Rådhuspladsen.

Farvel til Samuelsen

Liberal Alliance havde et elendigt valg og har kun fået 3,4 procent af stemmerne, og formand Anders Samuelsen ryger faktisk helt ud af Folketinget.

Og hvis det ikke var slemt nok, er en af hans partikolleger gået ud med et frådende angreb på sin formand.

- Det har været fuldstændig gennemsyret af nepotisme, og det er jo en nepotisme, der kommer fra Anders, siger Henrik Dahl til DR.

