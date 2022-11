Ekstra Bladet

FARVEL OG TAK! Selvfølgelig måtte det tidspunkt komme, hvor Mette Frederiksen stille og roligt begyndte at hælde partilederne ud af forhandlingslokalet.

For selv om den kongelige undersøger er forpligtet til at køre hele raden igennem for at finde ud af, hvor mulighederne for et regeringsflertal kan findes, er hun jo ikke forpligtet til at holde politisk studiekreds i flere måneder.