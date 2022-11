Alle snakker om S og V, men hvad er fordele og ulemper for de to partiledere, hvis de danner regering sammen?

At Mette Frederiksen med stærkt rosende ord gør Venstre-manden Søren Gade til formand for Folketinget for de næste mange år, siger mere end mange ord.

Mette går efter et tæt samarbejde og klart nok et regeringssamarbejde med Jakob Ellemanns Venstre.

Alle snakker om S og V. Men tør de? Når det kommer til stykket, vover de to partiledere så at kaste sig i hinandens arme og danne den arbejder-bonde-regering af S og V, som ikke har eksisteret siden 1979?

For begge er det et højrisikoprojekt.