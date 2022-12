Kun i Ekstra Bladet

Hvis Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen inden for den kommende uge går sammen i regering, vil det være den største politiske satsning i næsten 50 år. Arvefjenderne skal arbejde sammen under samme tag 24/7. Og de skal helst lære at holde meget af hinanden.

De vil nemlig blive meget ensomme. Stort set alle Folketingets andre partier vil være mere end kritiske.