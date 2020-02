Valgkaos fortsætter: - Svindel i 100 år

Kaos og forvirring under stemmeoptællingen i Iowa kan komme til kaste lange skygger over de demokratiske præsidentkandidaters valgkampagner. Det siger politiske iagttagere til førende amerikanske medier.

Der hersker tirsdag formiddag dansk fortsat kaos under stemmeoptællingen, efter at medlemmer af Demokraternes ledelse har meddelt, at der ikke kan ventes officielle resultater før senere tirsdag - mange efter det forventede resultat.

Lederen af Demokraterne i Iowa, Troy Price, bliver udsat for hård kritik på valgdagen fra mange partifæller, som klaget over manglende gennemskuelighed ved stemmeoptællingen.

Frygt for fejl

Dette års forsinkelse skyldes ifølge Demokraterne en 'kvalitetskontrol' af resultaterne, lyder det fra partikontoret i Iowa.

– Resultaternes integritet er altafgørende.

Price var ifølge CNN ude af stand til at forklare, hvornår der kunne ventes resultater. Han fik heller ikke dæmpet usikkerheden med hensyn til, hvad der er gået galt, og iagttagere frygter, at der vedvarende vil herske tvivl om valgresultaterne.

De store problemer skyldes ifølge Price en ny app, som anvendes ved stemmeoptællingen.

Det kan medføre, at valget i Iowa får langt mindre betydning end normalt i en præsidentvalgkamp. For kandidater, som har brugt særligt mange ressourcer på deres indsats i delstaten, kan fiaskoen med stemmeoptællingen blive et alvorligt tilbageslag.

Skarp kritik

Price som udtrykte sig kortfattet om problemerne, sagde ud på valgnatten (efter midnat lokal tid), at resultaterne vil foreligge 'på et tidspunkt tirsdag'.

Den mest direkte kritik kommer fra Jeff Weaver, som er toprådgiver for præsidentkandidat Bernie Sanders. Han siger, at begrundelserne for de forsinkede valgresultater er 'forvrøvlede'.

Da Price begyndte at forklare journalister, at forsinkelserne skyldtes krav om, at resultaterne skulle præsenteres i en særlig rækkefølge, sagde Weaver, at 'valgprocessen i Iowa har i så fald været svindel i 100 år'.

FAKTA: Sådan fungerer Demokraternes valg i Iowa Kandidaterne til posten som Demokraternes præsidentkandidat venter tidligt tirsdag morgen dansk tid fortsat på resultaterne af afstemningerne i delstaten Iowa. Det skyldes ifølge partiet et 'kvalitetstjek' af resultatet. Valgsystemet i Iowa adskiller sig fra primærvalgene i de fleste andre delstater og kaldes et caucus, der på dansk kendes som vælgermøder. Her kan du læse mere om, hvordan valgsystemet fungerer: * Det er forskelligt fra delstat til delstat, hvordan de to største partier - Demokraterne og Republikanerne - organiserer deres valg af præsidentkandidater. * I de fleste stater afholdes primærvalg. Det er almindelige valg, hvor vælgere møder op og i hemmelighed sætter kryds på en stemmeseddel ved deres ønskede kandidat. * I Iowa og en håndfuld andre stater afholdes der caucus. * Caucus er en slags uformelle vælgermødeafstemninger. Her mødes partimedlemmer i private hjem, på skoler, i kirker eller i forsamlingshuse for åbent at fordele sig efter, hvilken kandidat de støtter. * Nogle steder diskuterer man sig frem til enighed, mens der andre steder blot er tale om, at man møder op og stemmer. Selve stemmeafgivelsen foregår enten med stemmesedler eller ved fysisk optælling af støtter. * For at deltage i et caucus i Iowa skal man være registreret som demokratisk eller republikansk vælger. * Hvis en kandidat ikke kan mønstre opbakning fra 15 procent af de fremmødte, står det kandidatens støtter frit at bevæge sig over og støtte en anden kandidat. Processen kan stå på et par timer. * Resultaterne fra vælgermøderne samles og udmøntes i det endelige resultat for Iowa. * I år bliver der ikke blot offentliggjort det endelige resultat af vælgermøderne i Iowa. Der offentliggøres også, hvilken kandidat der fik størst opbakning i første hug. Samtidig offentliggøres det, hvordan vælgerne har rykket sig undervejs. * Iowa er lidt mere end tre gange større end Danmark, og der bor tre millioner mennesker i staten. Kilder: Ritzau, Reuters, DR. Vis mere Luk

Selvsikker Sanders

En af topkandidaterne – den venstreorienterede Bernie Sanders – hævder at føre i stemmeoptællingen efter vælgermødet.

Ifølge den 78–årige senator står han til 28,6 procent af stemmerne, mens den moderate tidligere borgmester Pete Buttigieg ligger på en andenplads med 25,7 procent.

Elisabeth Warren, der anses som en af de progressive kandidater, langer dog ud efter Bernie Sanders og Pete Buttigieg, der henviser til foreløbige og uofficielle optællinger.

Hendes kampagnechef, Joe Rospars, beskylder på Twitter de to for at bidrage til kaosset efter vælgermødet.

– Alle kampagner, der hævder, at de har vundet eller offentliggør ufuldstændige optællinger, bidrager til kaos og misinformation, skriver han.

