Valgmøde endte i masseslagsmål

Det endte i det rene anarki, da flere sydafrikanske partier afholdt en valgdebat i Cape Town-forstaden Hout Bay.

Især mellem partierne Economic Freedom Fighters (EFF), Land Party og Black First Land First (BLF) var stemningen anspændt og på kogepunktet. Det udviklede sig til stolekast og håndgemæng i Hangberg Sports and Recreation Centre, hvor debatten, der i øvrigt blev sendt live i tv, fandt sted, skriver Russia Today.

Ifølge sydafrikanske Daily Maverick skyldes sammenstødet uenighed om den tildelte taletid under debatten, som var delt op i to paneler; et for de allerede valgte partier, og et sekundært panel for de partier, der ikke er repræsenteret i parlament eller regering.

Ifølge Mandy Owens, der er talsperson for det nystartede parti Land Party, overskred partierne på det første panel de 90 minutter, der var afsat til debat. Deltagerne i det andet panel blev derfor bange for, at det ville gå ud over deres taletid, og det førte til urolighederne.

- Det var et problematisk format, debatten blev afviklet under. De store, etablerede politiske partier fik førsteprioritet på det første panel... De fik for meget tid, og det gik ud over vores tid, siger Ncedisa Mpemnayam fra BLF, som talte, da urolighederne brød ud.

Valgdebatten fandt sted som optakt til det sydafrikanske parlamentsvalg, der finder sted 8. maj.