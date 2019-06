Vandkæmmet Trump gør klar til dronningebesøg

USA's præsident, Donald Trump, præsenterede søndag et nyt look forud for afrejsen til England, hvor han er inviteret på officielt statsbesøg.

Trump havde strøget sit legendariske, iltre hår tilbage i et mere vådt og glat look, da han søndag deltog i en mindehøjtidelighed for ofrene for masseskyderiet i Virginia.

Trump kom direkte fra golfbanen, hvilket nok forklarede hans afslappede tøjstil med kaki-bukser, blazer og polotrøje.

Senere tog den amerikanske præsident til lufthavnen og gik om bord på præsidentflyet Air Force One, der satte kurs mod London.

Mens Trump er i England, skal han både besøg dronning Elizabeth, mødes med britiske politikere og deltage i en mindeceremoni for 75-året for D-dagen under Anden Verdenskrig.

En vandkæmmet Donald Trump deltog i en kort mindehøjtidelighed. Foto: AFP

Trump har oplyst, at han skal mødes med brexit-tilhængeren Boris Johnson, der er tidligere udenrigsminister og kandidat til formandsposten i Det Konservative Parti.

- Jeg tror, at Boris ville gøre det rigtig godt. Jeg tror, at han ville være fremragende, siger Trump i et interview med avisen The Sun.

Den britiske premierminister, Theresa May, har meddelt, at hun trækker sig fra formandsposten 7. juni.

Væmmelig Meghan

Desuden skal Trump og førstedamen Melania besøge den britiske dronning Elizabeth på Buckingham Palace.

I interviewet har Trump også kommenteret på det amerikanske medlem af den britiske kongefamilie, Meghan Markle, der i 2017 blev gift med prins Harry.

USA's præsident, Donald Trump, ankommer mandag morgen til Storbritannien på et statsbesøg, der allerede på forhånd er ladet med diplomatiske spændinger. (Foto: AFP)

I 2016 havde Markle udtalt, at hun 'ville flytte til Canada, hvis Trump blev valgt'.

- Jeg vidste slet ikke, at hun var så væmmelig, siger Trump, da avisen konfronterer ham med Markles tidligere udtalelse.

Trumps statsbesøg i Storbritannien strækker sig over fire dage.