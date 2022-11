Vanopslagh: Ellemann er ved at aflive den borgerlige blok

Hvad er der gået galt for den blå blok i dansk politik?

Det spørgsmål blev stillet til Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, da han mandag formiddag forlod Statsministeriet efter at have været til regeringsforhandlinger.

- Det må du spørge Jakob Ellemann (Venstres formand, red.) om. Det er Jakob Ellemann, der er ved at aflive den borgerlige blok, svarer Alex Vanopslagh.

LA-lederen refererer til det budskab, som Jakob Ellemann-Jensen i weekenden afsendte ved Venstres landsmøde i Herning.

I sin tale lørdag sagde Jakob Ellemann-Jensen, at Venstre skal 'stå i egen ret', og at der ikke er 'ét samlet borgerligt projekt blandt de blå partier'.

Samtidig gjorde han det klart, at Venstre vil afsøge muligheden for at indgå i en regering hen over midten med Socialdemokratiet.

Det havde Venstre-formanden ellers kategorisk afvist at gøre inden valget.

De blå partier forsøgte i den nyligt overståede valgkamp at fremstå som en enhed, men vælgerne var ikke ovenud begejstrede.

Partierne i blå blok fik tilsammen blot 72 mandater ved folketingsvalget 1. november – langt fra flertallet på 90 mandater.

Alex Vanopslagh siger mandag, at det i sidste ende handler om 'prisen på grisen'. Altså at det handler om, hvilken politik Jakob Ellemann-Jensen vil kunne få gennemtrumfet ved at gå med i en midterregering.

LA-lederen trækker herefter linjerne meget hårdt op.

- Men det er klart, at hvis han går med i en SV-regering, og Venstre kun får det igennem, de gik til valg på, og det var jo i bund og grund Socialdemokratiets politik, de gik til valg på, så mener jeg da, at det er et svigt af det borgerlige Danmark, siger Alex Vanopslagh.