Vänsterpartiet stiller krav for at stemme på Löfven

Vänsterpartiet i Sverige kommer ikke til at stemme for Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, som statsminister, som situationen ser ud lige nu.

Det siger Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, mandag på et pressemøde.

Han understreger, at partiet ønsker Löfven som statsminister. Men han tilføjer, at "vi ikke er der endnu" i forhold til at nå frem til en tilfredsstillende regeringsaftale.

Han er blandt andet ikke tilfreds med, at der i aftaleudkastet lægges op til, at Vänsterpartiet skal udelukkes fra politisk indflydelse.

Derfor ønsker han at forhandle med statsministeren de næste dage.