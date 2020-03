Vanvittigt milliardræs

Michael Bloomberg har med sine enorme investeringer i annoncer gjort den igangværende demokratiske dyst til et vildt pengeorgie

Det demokratiske ræs om at blive udfordrer til Donald Trump er gået ind i sin afgørende fase.

Og der blevet spenderet i den helt store stil.

I denne uge har det samlede budget til reklamer ramt den ene milliard dollars, det svaret til små syv milliarder kroner.

Det viser en rapport over kandidaternes annoncekøb.

Den helt store reklame-shopper er den tidligere borgmester i New York, Michael Bloomberg.

Han alene har brugt over halvdelen af pengene, 539 millioner dollar. Det viser et studie fra Advertising Analytics ifølge New York Post.

'Siden han meldte sit kandidatur 25. november har Michael Bloomberg brugt 37,4 millioner dollar gennemsnitligt per uge på reklamer i tv, radio og digitalt. Han var kun ude af æteren i julen-ugen,' lyder det i undersøgelsen.

Michael Bloombergs enorme shoppetur understreges af, at han allerede nu har brugt langt flere annoncedollars end Barack Obama, da han blev genvalgt som præsident i 2012. Nærmere bestemt 201 millioner dollar mere.

Om det store har påvirket vælgernes villighed til at sætte kryds ved mangemilliadæren vil stå klart efter tirsdagens 14 delstatsprimærvalg på Super Tuesday. Bloomberg har nemlig valgt slet ikke at stille op i de delstater (Iowa, New Hampshire, Nevada og South Carolina), hvor de demokratiske vælgere allerede har peget på deres Trump-killer.

At Bloomberg har dybe lommer er ingen overraskelse.

Han er som verdens niende rigeste mand selvfølgelig den suverænt den rigeste af de demokratiske præsident-bejlere. Han er god for over 62 milliarder dollars.

To Trump-nedsættende billboards opsat for nogle af Bloombegs mange annoncedollar. Foto: AFP

Efter nattens valg i South Carolina står Joe Biden som førstudfordrer til den nuværende topkanidat Bernie Sanders.

Ved tirsdagens mange valg kan den tidligere vicepræsident få endnu et rygstød, da en stor del af valgene finder sted i de sydlige stater, hvor han står stærkt.

Det bevist han natten til søndag, hvor han i South Carolina tog den hidtil største sejr i serien af delstatsvalg.

Med over 48 procent af de afgivne stemmer henviste han Bernie Sanders til en beskeden andenplads med under 20 procent af stemmerne.

De store tabere ved nattens valg hedder Pete Buttigieg, Elizabeth Warren og Amy Klobuchar. Hvis de alle tre er ude af racet på onsdag, så vil det ikke være overraskende.

Tom Steyer droppede sit kandidatur i nat dansk tid, selvom han opnåede en tredjeplads i South Carolina. Han var dog aldrig for alvor en kandidat, som nogen troede på ud over hans inderkreds.

Resultaterne fra Super Tuesday ventes at løbe ind natten til onsdag dansk tid. Ekstra Bladet dækker den afgørende valghandling tæt.

Joe Biden ligner pludselig en mand, som kan blive Trumps modkandidat, hvis Bernie Sanders taber pusten Foto: RitzauScanpix/AFP

