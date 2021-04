Varsler stort comeback

I sit første interview med et stort medie, siden han forlod Det Hvide Hus, varsler Donald Trump et stort comeback. Han overvejer stærkt at stille op til præsidentembedet igen

Donald Trump som præsidentkandidat i 2024?

Det kan meget vel blive virkeligheden, hvis man skal tro hovedpersonen selv. Det fortæller han i sit første store interview med en amerikansk mediegigant, siden han forlod Det Hvide Hus.

- Jeg overvejer det meget seriøst. Det er meget vigtigt, at vi har de rigtige mennesker. Det betyder både i Senatet og i Repræsentanternes Hus, sagde præsidenten mandag i programmet Hannity på Fox News.

Samtidig fortalte Donald Trump, at han går 'all in' for Republikanerne i forbindelse med midtvejsvalget i 2022, hvor han vil stå i spidsen i kampen for at få de republikanske kandidater valgt ind.

Meget traumatisk

Værten Sean Hannity spurgte også den tidligere præsident, hvad han savnede mest ved jobbet i Det Hvide Hus.

- Jeg savner mest at hjælpe folk. Det er årsagen til, at jeg gjorde det. Hør, det har været meget traumatisk. Jeg havde et godt liv, en god virksomhed og en god business.

- Ingen problemer, og nu er alt, jeg laver, at folk går efter mig. Det er horribelt, men ved du hvad? Jeg elsker at gøre det, fordi jeg hjælper folk. Og jeg har hjulpet dem mere end nogen anden præsident, svarede præsidenten.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vi kan muligvis se frem til en politisk rematch i 2024. Foto: Ritzau Scanpix/Doug Mills

Biden på valg

Også Joe Biden har tidligere oplyst, at han planlægger at stille op til valget 2024.

- Min plan er at stille op til genvalg. Det er min forventning, fortalte han i slutningen af marts.

Dermed kan vi måske se frem til en revanche.

