Veganerpartiet smider partistifter ud

Tidligere partileder af Veganerpartiet Henrik Vindfelt er nu fortid i partiet, som han selv var med til at stifte

Veganerpartiet har mandag valgt at ekskludere medstifter og tidligere partileder Henrik Vindfeldt som medlem af partiet.

Det oplyser Veganerpartiet i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag.

Ekskluderingen sker på baggrund af 'samarbejdsvanskeligheder' og 'skadelig adfærd for partiet', lyder det.

Krænkende adfærd

Henrik Vindfeldt har ifølge pressemeddelelsen vist 'mistillidsskabende handlingsmønstre' og er kommet med falske anklager om krænkende adfærd mod andre medlemmer af partiet.

I pressemeddelelsen oplyser partiet også, at der er tale om krænkende og nedværdigende adfærd og grim tale over for bestyrelsesmedlemmer i 2020, hvor flere havde følt sig verbal angrebet og groft nedgjort af Henrik Vindfeldt.

Partiet oplyser, at man har været opmærksom på adfærden over en længere periode, og at man nu reagerer.

