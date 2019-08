Vender på en tallerken: Nu er hun velkommen

To muslimske kongresmedlemmer havde fået forbud mod at besøge Israel. Nu har en af dem fået lov til at komme til Israel

Det vakte vild opsigt og en bølge af kritik, da Israel - tilsyneladende på opfordring fra Donald Trump, meddelte, at de to demokratiske kongresmedlemmer Ilhan Omar og Rashida Tlaib ikke var velkommen i landet.

Se også: To kvinder fra USA's kongres må ikke besøge Israel

Trump havde kaldt dem 'fjender af Israel', fordi begge kvinder har været kritiske over for den israelske politik, og Israel var hurtige til at give kvinderne forbud.

Nu har Israel dog tilsyneladende ombestemt sig.

Israel meddeler nemlig, at Rashida Tlaib har anmodet om et besøg på Vestbredden, og at hun har fået lov. Det skriver AP.

Helt konkret havde Tlaib bedt om lov til at besøge sin 90-årige bedstemor på Vestbredden.

Ifølge en meddelelse fra det israelske indenrigsministerium har Tlaib lovet, at hun vil overholde alle restriktioner, og at hun ikke vil opfordre til nogen form for boykots under sit besøg.

Rashida Tlaib har nu fået lov til at komme ind i Israel. Foto: Rebecca Cook/Reuters/Ritzau Scanpix

Det oprindelige forbud kom efter at Trump på Twitter havde skrevet, at 'det ville være udtryk for stor svaghed', hvis Israel lod de to kvinder rejse ind i landet, efter at de havde udtalt sig kritisk om Israel.

Israel argumenterede efterfølgende for, at de formodede, at de to kvinder ville føre en boykot-kampagne under besøget, hvorfor de ikke var velkomne i landet.

Beslutningen medførte stor kritik både inden for og uden for Israel, idet man mente det var forkasteligt at forhindre demokratisk valgte amerikanske politikere i at besøge landet.

Det er fortsat uvist, om Israel vil holde fast i at forbyde Ilhan Omar i at besøge landet.

Opdateres...