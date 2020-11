Vending i afgørende delstat: Biden fører i Georgia

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, har overtaget føringen i svingstaten Georgia.

Det viser de foreløbige optællinger ifølge flere medier, heriblandt CNN og Inside Elections.

Joe Biden fører nu med 917 stemmer. Der mangler kun at blive talt godt 5000 stemmer op.

Den siddende præsident, Donald Trump, har ellers ført i delstaten i lang tid, men særligt de sidste brevstemmer har ført til mange stemmer til Joe Biden.

Georgia giver i alt 16 valgmænd, og Joe Biden vil derfor umiddelbart kun mangle at vinde én delstat mere for at kunne blive udråbt til valgets vinder.