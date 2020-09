Veninde med vilde afsløringer

Donald Trump ønskede angiveligt en militærparade som i Nordkorea under sin indsættelse.

Melania Trump ønsker ikke at tilfredsstille andre.

Det er vilde påstande, som USA's førstedames tidligere personlige rådgiver og mangeårige veninde Stephanie Winston Wolkoff retter mod hende og ægtemanden.

I en nyligt udgivet bog med titlen Melania and me' fortæller hun indgående detaljer om den 50-årige slovenskfødte Melania Trump og hendes mand.

Fire grunde: Derfor kan Trump sejre i november

Vil have tanks

Da Trump-familien indtog Det Hvide Hus efter Obama-parret, ønskede Donald Trump en storstilet militærparade i gennem Washingtons gader.

Det skriver mediet Politico, der har offentliggjort dele af bogen.

'Jeg vil have tankvogne og helikoptere. Få det til at ligne Nordkorea', skulle den nyvalgte præsident have fortalt til et planlægningsmøde, hvor forfatteren også deltog.

'Ønskede han virkelig skrækindjagende tropper og bevæbnede tanks? Det ville være et brud på traditioner og skræmme livet af halvdelen af landet, kommenterer

Artiklen fortsætter under billedet ...

Præsidentparret hader ifølge Melanias nu formentlig tidligere veninde den amerikanske tradition Valentinesday. Foto: Kevin Lamarque/Reuters

Den amerikanske førstedame har fået meget kritik for ikke at være lige så engageret i mærkesager, der bringer hende ud blandt folket, som sine forgængere

Stephanie Winston Wolkoff hævder, at Melania Trump slet ikke gider at bruge tid på at involvere sig i projekter.

'Det er ikke min prioritet at tilfredsstille andre', skulle Melania Trump have svaret sin personlige rådgiver, når hun forsøgte at få hende med i andre folk projekter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bogen 'Melania and me' er allerede på hylderne i de amerikanske boghandler. Foto: Tomothy A. Clary/Ritzau Scanpix

Bogen byder på et hav af afsløringer om præsidentparret, men flere peger på, at der ligger et hævntogt fra Stephanie Winston Wolkoffs side til grunde for bogudgivelsen.

Blandt andre har Det Hvide Hus' pressesekretær i en udtalelse afvist, at Donald Trump ønskede en militærparade ved sin indsættelse.

Melania Trump har ikke selv kommenteret bogen.