Vennerne dumper hans vilde beskyldninger: Afviser valgsnyd

Der er intet bevis for udbredt eller systematisk svindel.

Sådan lyder konklusionen i en 55-sider lang rapport bestilt af Donald Trumps venner i Det Republikanske Parti i delstaten Michigan.

Her mener den tidligere amerikanske præsident, at der skete omfattende valgsnyd under præsidentvalget i november 2020.

Komité frastødt

Det er Michigan Senatstilsynskomité bestående af tre republikanere og én demokrat, der nu afviser alle anklager om valgsnyd.

I rapporten lyder konklusionen:

'Der er på nuværende tidspunkt ikke blevet fremlagt beviser for hverken signifikant forsøg på svindel, eller for at der er udført en organiseret, omfattende indsats for at begå svindel for at undergrave Michigan-vælgernes vilje', skriver komitéen ifølge CNN.

Her kommenterer de fire senatorer også på Trumps udokumenterede påstande om, at stemmer blev manipuleret af virksomheden Dominion Voting Systems

'Yderligere er komitéen forfærdet over, hvad der kun kan udledes som bevidst uvidenhed at fremføre sådanne spekulationer', skriver de i rapporten.

Heri lyder det dog også, at der er 'klage svagheder i Michigans valgsystem', som kræver 'lovgivningsmæssige ændringer'.

Trumps personlige advokat er havnet i problemer efter beskyldninger om omfattende valgsnyd under præsidentvalget. Foto: Anthon Unger

Det er ikke eneste dårlige nyhed for Trump-lejren i denne uge.

En domstol i New York har nemlig slået fast, at Trumps personlige advokat Rudy Giuliani fratages retten til at drive advokatvirksomhed i staten New York, efter at han løj om snyd med stemmerne under præsidentvalget

Som om dommen i højesteret ikke var nok, så er det ikke den eneste retssag, Rudy Giuliani sidder på anklagebænken i.

Han var nemlig torsdag eftermiddag lokal tid tilbage i retten, hvor han i Washington D.C. er anklaget i en sag om bagvaskelse.

Sagen omhandler den virksomhed, der leverede systemerne til at tælle stemmer under valget i 2020. Virksomheden er netop Dominion Voting Systems, og dem har Giuliani blandt andet anklaget for at stå bag stemmesnyd, hvor stemmer til Trump blev lavet om til stemmer til Joe Biden.

De anklager havde dog ingen hold i virkeligheden, har efterfølgende undersøgelser konstateret.

Rudy Giuliani fik derudover også anklaget Dominion Voting Systems for i virkeligheden at være ejet af et andet selskab ved navn Smartmatic, som han fortalte var grundlagt i Venezuela af den tidligere socialistiske leder Hugo Chávez.

Heller ikke disse påstande havde hold i virkeligheden.

Rudy Giuliani gentog disse beskyldninger på et pressemøde, som Ekstra Bladet var til stede til umiddelbart efter valget ...