Vennerne vender Skipper ryggen: - Intet er ændret

Hele fire folketingsmedlemmer melder sig nu i kampen om at blive statsminister efter næste valg.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, går nemlig nu i Uffe Elbæks fodspor, og melder sig selv på banen som statsministerkandidat.

Derudover er selvfølgelig også Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen statsministerkandidater.

Det gjorde hun i en kronik i Jyllands Posten onsdag aften.

Her beskriver hun, hvordan hun vil gøre op med tanken om, at en statsminister skal komme fra Venstre eller Socialdemokratiet. Hun appellerer til, at SF og Alternativet skal være med til at danne regering med Enhedslisten.

Alternativet peger på sig selv

I Alternativet er de glade for Pernille Skippers udmelding, men det ændrer ikke på noget for dem.

- Vi synes, det er en spændende udmelding og hilser det fuldstændig velkommen, siger Alternativets politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier.

Inden Uffe Elbæk selv meldte sig på banen som statsministerkandidat, opfordrede Alternativet også til, at Enhedslisten bragte en statsministerkandidat på banen.

- Det åbner ballet op, og det er det, vi har brug for. Det skal ikke være en præsidentvalgkamp i Danmark.

Kunne I finde på at pege på Pernille Skipper?

- Vi peger på os selv, det står helt fast, siger hun.

Flere politiske kommentatorer har dømt både Pernille Skipper og Uffe Elbæks kandidaturer som urealistisk. Har det noget formål, hvis det ikke er realistisk?

- Nu er det jo heldigvis vælgerne, der stemmer og ikke kommentatorerne. Så jeg synes ikke, at det er urealistisk, at man har en forhandlingsperiode efter valget, hvor vi kan se, hvordan stemmerne har fordelt sig.

- Der er flere trin i det her. Efter valget peger vi på os selv, og det gør Pernille givetvis også. Så må vi tage den derfra i forhandlingerne. Der handler det om at give og tage. Der er ingen der ved, hvordan det kommer til at foregå.

Hvis det i en forhandlingssituation kan ende med et flertal for Skipper, vil I så pege på hende?

- Jeg kan ikke sige, hvad der sker i forhandlingerne. Når vi går til valg, går vi til valg på Uffe Elbæk. Når stemmerne er faldet, må vi kigge på situationen og så vil der være en række forhandlinger. Så tager vi den derfra.

SF: - Det er lidt pjattet

Pernille Skipper er også ude efter SF's støtte, men den skal hun nok kigge langt efter.

- Det er godt nok, at de går ind og sparker lidt til myretuen og foreslår, at man organiserer sig anderledes, siger Karsten Hønge, der er politisk ordfører i SF.

- Det er fint, at markere overfor Socialdemokraterne, at de ikke har førsteret til regeringsmagten.

Men her ophører de rosende ord også.

- Når det er sagt, så synes jeg, at det har et strøg af, at man ser politik som en leg. Som om man bare flytter rundt på nogle brikker på et bræt. Det er lidt pjattet.

Kunne I finde på at pege på Pernille Skipper efter et valg, hvis I har flertal?

- Now you are talking! Hvis vi har flertal efter et valg, så kan jeg garantere dig for, at vi kan finde ud af nogle ting.

- Indtil da er jeg ret hårdt ramt af virkeligheden. Jeg er altså mere optaget af at få en ny regering og en ny politik. Som det ser ud nu, betyder det, at vi peger på Mette Frederiksen.

- Enhedslistens udmelding er måske lidt en afsporing af den egentlige debat. Vi vil gerne have ny politik, og nu handler det pludselig om hvorvidt og i hypotetiske tilfælde og så videre.

Hvis I kunne få det helt som I ville have det, vil I så helst have Pernille Skipper eller Mette Frederiksen som statsminister?

- Og hvis nu månen var lavet af ost, ville du så helst have den som flødeost eller som blåskimmel? Vi er optaget af konkret politik fremfor tankespind.

- Det her ændrer intet for os, siger Karsten Hønge.

På Twitter understreger SF's formand, Pia Olsen Dyhr, også, at partiet stadig vil pege på Mette Frederiksen.

Ingen panik i blå blok

At rød blok nu efterhånden har tre statsministerkandidater, er tilsyneladende ikke noget, man tager særlig tungt i blå blok.

Det tyder i hvert fald på, at et par profiler morer sig over de mange røde statsministerkandidater.

I fremtiden vil alle være statsministerkandidater i 15 minutter. Som Andy Warhol så rigtigt sagde.#dkpol — Henrik Dahl (@SociologenHD) August 16, 2018

Liberal Alliances Henrik Dahl sammenligner de mange kandidaturer med et gammelt citat af Andy Warhol, der sagde, at alle kommer til at være verdensberømte i 15 minutter.

Simpelthen for tyndt, at @PiaOlsen og @oestergaard ikke har meldt sig som statsministerkandidater endnu #dkpol — Jan E. Jørgensen (@JanEJoergensen) 15. august 2018

Jan E. Jørgensen fra Venstre beklager sig over, at hverken SF eller Radikale Venstres formand har meldt sig som statsministerkandidater.