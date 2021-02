Venstre efter klimarapport: Regeringen er uambitiøs

Venstres klimaordfører, Tommy Ahlers, kalder regeringen for 'uambitiøs' oven på Klimarådets rapport fredag, der konkluderer, at Danmark skal i sving for at nå klimamålet.

- Nu har regeringen været i klimaretten, og der er faldet dom. Den siger, at det, regeringen har gjort indtil videre, ikke er godt nok og ikke præcist nok, siger Tommy Ahlers.

Han efterspørger ligesom Klimarådet en samlet plan fra regeringen om, hvordan Danmark skal nå 2030-målet om en 70 procent reduktion af drivhusgasserne.

- Vi har sagt flere gange siden de første klimaforhandlinger, at det, der sker, sker for langsomt, og der sker for lidt. Det er for uambitiøst.

- Det andet er, at vi mangler den store samlede plan. Hvor meget forventer vi at finde på de forskellige områder, siger Tommy Ahlers.

Han savner dermed et grundlag for de videre forhandlinger, som Venstre opfordrer regeringen til at indlede.

Det gælder eksempelvis på spørgsmålet om et delmål for 2025, som Folketinget mangler at beslutte.

- Vi mangler information fra regeringen, før vi kan spille tilbage, præcis hvad det skal være.

Til gengæld er Venstre klar til at fremskynde en ekspertgruppes forslag til en grøn skattereform.

- Giv flere ressourcer til ekspertgruppen for grøn skattereform, så de kan lykkedes med at komme med en udmelding om et afgiftsniveau, inden året er omme, siger Tommy Ahlers.

Han foreslår også nye forhandlinger vedrørende, om det er muligt at få udfaset kul før 2030, som er målet nu.

Hos De Konservative er der også hårde ord med på vejen til regeringen.

- Klimarådet dumper regeringens klimaindsats. Vi mener tiden er brugt forkert, at der er behov for tempo, og at der skal leveres såvel pejlemærker som en plan for, hvordan vi når 70 procent-målsætningen, skriver klimaordfører Mona Juul på Twitter.

Hun skriver videre, at 'CO2-beskatning er den mest effektive måde at nå 70 procent-målsætningen'.