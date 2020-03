Venstre foreslår ny hjælpepakke til coronaramte virksomheder

Både små og store danske virksomheder, der er presset af coronakrisen, skal i langt højere grad kunne få dækket deres lønudgifter til medarbejdere.

Sådan lyder meldingen fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, som opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om en ny og mere fleksibel løn-hjælpepakke, der kan afbøde fyringer og konkurser.

- Vi ved, at der er mange både små og store virksomheder, der er voldsomt pressede. Vi ved også, at der er nogle af dem, som er på randen af konkurs.

- Samtidig har vi set, at ledigheden er steget med mere end 30.000 mennesker.

- Denne her økonomiske krise er ved at sætte sig, og derfor er det afgørende, at vi gør mere for at holde hånden under danskernes arbejdspladser, siger Jakob Ellemann-Jensen.

I forvejen har regeringen lavet flere hjælpepakker til at støtte dansk erhvervsliv igennem coronakrisen. En af dem blev indgået for to uger siden og omhandlede lønkompensation.

Men de foreløbige tiltag er ikke fleksible nok, mener Venstre.

Blandt andet foreslår partiet, at pressede virksomheder skal kunne få dækket en del af deres lønomkostninger, selv om medarbejderne fortsat arbejder.

I øjeblikket skal medarbejderne være sendt hjem uden at arbejde, for at man kan modtage lønkompensation.

Samtidig vil Venstre give virksomhederne mulighed for at få dækket lønudgifter for op til 45.000 kroner om måneden per medarbejder.

- Der er nogle virksomheder, som ikke får den hjælp, de skal bruge for at kunne få dækket deres lønudgifter til medarbejdere - simpelthen fordi der ikke er fleksibilitet nok i de nuværende ordninger, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstre vurderer, at omkostningerne til partiets forslag vil være et tocifret milliardbeløb.

- Når vi mener, at det er pengene værd, så er det fordi, at alle partier på Christiansborg er enige om at holde hånden under danske arbejdspladser.

- Og det her ser vi som et alternativ til noget, som kan blive endnu dyrere - både i tabte arbejdspladser men også i økonomi, siger Venstre-formanden.

Jakob Ellemann-Jensen opfordrer regeringen til at indkalde til forhandlinger om en ny løn-hjælpepakke hurtigst muligt.

Regeringen har flere gange sagt, at den vil strække sig langt for at redde danske virksomheder og arbejdspladser.

Muligheden for flere hjælpepakker er også blevet gentaget af regeringen.