Venstre-formand: Støjberg er flere gange gået mod min linje

Tirsdag aften bad Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen sin næstformand, Inger Støjberg, om at træde tilbage fra posten.

Hun indvilgede, og nu forklarer Venstre-formanden på sin Facebook-profil, at makkerskabet ikke fungerede længere - og ikke havde gjort det i længere tid.

Inger Støjberg mente ikke, at Venstre skulle stemme for en eventuel rigsretssag i instrukssagen, men i stedet bakke hende op.

Støjberg er dog også i andre tilfælde gået mod den linje, Venstre-formanden har lagt for partiet, skriver Ellemann.

- Det er desværre ikke første gang, Inger går imod den linje, Venstre og jeg har lagt. Og det på trods af, at vi to netop blev valgt på et klart mandat på Venstres landsmøde om, at formandskabets tid var forbi. Fra nu af skulle der kun være én formand i Venstre, skriver han.

Jakob Ellemann-Jensen uddyber ikke, hvornår Støjberg ellers er gået imod den 'linje', der er blevet lagt.

De to har dog tilsyneladende blandt andet været på kant i debatten om sexkrænkelser, som Støjberg tidligere har givet udtryk for var gået for vidt.

Herefter skrev Ellemann på Facebook, at man skal udtrykke sig varsomt i debatten.

Ifølge Ellemann handler Støjbergs afgang dog ikke om 'politiske uenigheder'.

Den handler om, at Ellemann ikke har tillid til, at han har sin næstformands fulde opbakning til at lede Venstre, skriver han.

- Derfor måtte jeg handle nu, og derfor måtte Inger trække sig som næstformand her til aften, skriver han.

Ifølge en udtalelse fra Venstres forretningsudvalg bakkede et stort flertal op om Ellemanns kurs.

Udvalget mener, at samarbejdet mellem de to var brudt helt sammen.

Ikke desto mindre ser Jakob Ellemann-Jensen fortsat Støjberg som en del af Venstre.

- Nu skal vi have afklaret spørgsmålet om en rigsret. Herefter vil Inger kunne fortsætte som en vigtig del af Venstres Folketingsgruppe, selv om hun ikke længere er næstformand, skriver han.

Støjberg varetager også posten som retsordfører.