Venstre freder Arne-pension: Den er kommet for at blive

Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, Arne-pensionen.

Det skriver partiets formand, Jakob Ellemann-Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark.

De tre konstaterer, at 'et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen'.

- Derfor kommer vi ikke til at rulle Arne-pensionen tilbage, skriver de i kronikken.

- Vi erkender, at den er kommet for at blive. Og vi vil ikke skabe utryghed for de mange, der er ved at trække sig tidligt tilbage. Det ville ikke være rimeligt at sende Arne tilbage på bryggeriet, efter at et flertal i Folketinget allerede har lovet at sende ham på tidlig pension.

I Venstres finanslovsprioriteringer for 2022 lød det ellers, at 'denne aftale ønsker Venstre at rulle tilbage'.

Arne-pensionen er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet. Den blev vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar 2022.

Den er tilsigtet 'mennesker med lange og ofte hårde fysiske arbejdsliv', der så kan trække sig tilbage før folkepensionen, hvis de får tildelt retten.

- Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen, lød det fra Beskæftigelsesministeriet, da aftalen blev vedtaget.

37.700 personer havde 1. maj fået tildelt retten.

I 2019, da Venstre sad i Statsministeriet, vedtog et borgerligt flertal en ny seniorpension. Den mener partiet fortsat, at 'der er brug for'.

- Vi skal tage hånd om nedslidte. I Venstre mener vi også, at hvis man er nedslidt efter mange år på arbejdsmarkedet, skal man kunne trække sig tidligt tilbage under forhold, som gør det muligt at have en god tilværelse, lyder det i kronikken.

Venstre er dog stadig kritisk over for Arne-pensionen, da 'offentlige ydelser bør gives efter behov'.

- Samtidig er det problematisk, at regeringen trækker tusindvis af dygtige og erfarne mennesker ud af arbejdsmarkedet i en tid med mangel på arbejdskraft.

Til Avisen Danmark siger politisk ordfører Mette Abildgaard fra De Konservative, at partiet stadig går ind for at afskaffe Arne-pensionen.

Modsat kalder beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) det en 'kæmpe sejr', at Venstre nu freder aftalen.

- Det er endnu et kapitel i historien om Venstre og velfærdssamfundet, hvor Venstre starter med at være imod ethvert skridt for at udbygge danskernes rettigheder, men altid henset til folkestemningen ender med at acceptere det, siger Peter Hummelgaard til avisen.