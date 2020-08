Venstre i brev til Heunicke: Lang testventetid er uacceptabel

Det er rigtig godt, at ambitionerne om at teste hurtigt for covid-19 og få hurtigere testsvar er blevet højnet.

Men det er til gengæld ikke så godt, at virkeligheden ser ud til at byde på lange ventetider for folk, der ønsker at lade sig teste.

Det mener Venstre, som derfor har sendt et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

I brevet, der har V-næstformand Inger Støjberg, finansordfører Troels Lund Poulsen og sundhedsordfører Martin Geertsen som afsendere, udtrykker Venstre glæde over, at det er blevet aftalt at stramme op på testene.

Men de er bekymrede over at kunne læse historier om, at nogle stadig må vente i lang tid på at blive testet.

- Den lange ventetid er uacceptabel, og det skal der gøres noget ved, skriver Venstre-folkene i brevet.

- For det kan have store konsekvenser for danskernes sundhed og for økonomien, hvis vi ikke sikrer en testkapacitet, hvor alle kan blive testet og få svar hurtigt.

- Hertil kommer, at der er langt større risiko for, at vi smitter hinanden i ventetiden, og det kan få store konsekvenser for dem, der er særligt udsatte.

- Vi kan ikke risikere en voldsom stigning i smittetilfælde. Vi kan ikke risikere, at flere mister deres job, skriver de tre Venstre-politikere til Magnus Heunicke.

I den aftale, som alle Folketingets partier indgik i sidste uge, handlede et af elementerne om, at man hurtigere skulle kunne blive testet for coronavirus, og at man hurtigere skulle kunne få svar på sin test.

- En klar målsætning er, at 80 procent skal have adgang til covid-19-test inden for 24 timer, og at 80 procent får svar på test dagen efter, at testen er foretaget, lyder det i aftalen.

Problemerne med at blive testet hurtigt nok er dog fortsat til stede, fremgår det blandt andet i torsdagens udgave af Berlingske.

Mediet kan berette om lange ventetider i hovedstadsområdet på at blive testet for covid-19.

I brevet til sundhedsministeren udtrykker Inger Støjberg, Troels Lund Poulsen og Martin Geertsen bekymring over, hvorvidt testkapaciteten i Danmark er god nok.

Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner, skriver i en mail til Ritzau, at man er godt på vej på det område.

- Alene de seneste 14 dage har vi hævet antallet af daglige test med 70 procent, og vi tester nu over 35.000 danskere om dagen. Faktisk har vi siden coronaens udbrud foretaget mere end to millioner test.

- Vi er fortsat i fuld gang med at øge vores testkapacitet yderligere, så flere kan blive podet, og vi kan analysere flere prøver. Det sker i et meget tæt samarbejde med de statslige myndigheder.

- De fleste kan allerede i dag få en hurtig testtid, og tre ud af fire får svar på deres test i løbet af godt og vel et døgn. Alt i alt er jeg fortrøstningsfuld omkring, at vi i fællesskab kan nå målene fra den politiske aftale, skriver Stephanie Lose.