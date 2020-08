Venstre-kæmpe stopper efter 20 år

Borgmester i Herning Lars Krarup (V) stopper som borgmester, når valgperioden slutter med udgangen af 2021 efter næste års kommunalvalg. Det siger han til TV Midtvest.

Herning-borgmesteren begrunder sit farvel til kommunalpolitik med, at han skal prøve noget nyt.

- Det er meget emotionelt og vildt svært, men jeg er nået frem til, at det er det rigtige at gøre for mig, og det er selvfølgelig det, når alt kommer til alt, man først og fremmest skal tænke på, fortæller Lars Krarup til TV Midtvest.

Han afviser dog at ville stille op til Folketinget.

Lars Krarup har været borgmester i 20 år og vil være 49 år, når han træder ud af politik. I alt vil han til den tid have siddet i Herning byråd i 24 år.

Borgmesterposten i Herning har været en af de absolutte Venstre-højborge, og Krarup har valg efter valg sikret absolut flertal for Venstres byrødder i Herning.

Lars Krarup blev under de voksende stridigheder internt i Lars Løkke-tidens Venstre kendt som en loyal støtte for den tidligere formand og var også en tro væbner for Løkke Rasmussen under Kristian Jensens fejlslagne opgør med Løkke i 2014.

Sidste år var Krarup igen en vigtig brik i opgøret med Løkke. Denne gang dog med omvendt fortegn. Ekstra Bladet kunne undervejs i formandskrigen beskrive, hvordan en gruppe af Venstre-folk voksede frem, der ville af med både Løkke og Kristian Jensen. Centralt i gruppen stod Løkkes gamle ven, Lars Krarup, der har haft vital indflydelse på partiets jyske bagland i mange år.

Gamle venner vil af med Løkke

Ifølge Lars Krarup har de mange interne skærmydsler dog intet med beslutningen om at lægge kommunalpolitik på hylden at gøre.

- Det har ingen som helst betydning, hvad der er sket med hverken Lars Løkke Rasmussen, Kristian Jensen eller med Jakob Ellemann-Jensen. Det er en beslutning, som handler om, hvad jeg skal resten af mit liv, og det har ikke noget at gøre med, hvad der foregår eller hvad der foregået i Venstre, siger hovedpersonen til TV Midtvest.

Engell: Blå slås om statsministerposten