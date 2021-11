Venstre kalder Heunicke i samråd efter notatafsløring i minksag

Venstre kalder nu sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd i Folketingets Retsudvalg i sagen om aflivning af mink.

Ifølge et notat, som torsdag blev fremvist i Minkkommissionen, og Berlingske er kommet i besiddelse af, godkendte Heunicke i efteråret et dokument, hvori det stod direkte, at der manglede lovgrundlag til at aflive alle mink i Danmark, som regeringen besluttede i november sidste år.

Heunicke har ellers hidtil hævdet, at han ikke vidste, at det var i strid med loven at kræve alle mink aflivet.

Nu ønsker Venstre en forklaring fra sundhedsministeren, og derfor ønsker man at se ham i et samråd, hvor det er muligt at stille spørgsmål.

- Tidligere har regeringstoppen sagt, at de ikke vidste, at ordren var ulovlig, da de gav ordren om at udslette alle mink i Danmark, siger Morten Dahlin (V), der er formand for Folketingets Retsudvalg.

- Nu har vi et dokument, der sort på hvidt viser, at regeringstoppen godt vidste, at ordren var ulovlig.

- Det er dybt problematisk, det giver regeringen et forklaringsproblem, og derfor indkalder vi nu Magnus Heunicke til at stå skoleret for Retsudvalget, så vi kan stille spørgsmål og få svar på, hvad der er op og ned i den her sag, siger han.