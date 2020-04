Venstre klar til at suspendere 225-timers reglen

Venstre er parat til at suspendere 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere under coronakrisen. Flere andre partier har ytret ønske som det samme. Der er dermed nu et stort flertal i Folketinget for det.

225-timers reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der i et år ikke har haft mindst 225 timers arbejde, bliver trukket omkring 1054 kroner i kontanthjælp. Men under coronakrisen kan det være nærmest umuligt at få noget arbejde overhovedet.

- Vi kigger ind i en meget alvorlig og dyb økonomisk krise. Derfor mener vi, at det er rimeligt, at vi midlertidigt suspenderer 225-timers reglen.

- Der er rigtig mange mennesker, som lige nu står i en ulykkelig situation, og der er meget få job at søge. De mennesker har frem for alt brug for hjælp og tryghed, skriver Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kommentar.

Onsdag ytrede Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og De Radikale det samme ønske om at suspendere reglen.

- Det er i forvejen helt hul i hovedet, at man for at få arbejdsløshedsunderstøttelse skal have været i arbejde. Og at man ellers bliver sanktioneret, sagde Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper og fortsatte:

- Det bliver endnu mere hul i hovedet, hvis det også tæller i en periode som nu, hvor ingen har en jordisk chance for at få et arbejde, lige meget hvor meget de hopper og danser.

Torsdag sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et myndighedspressemøde i forbindelse med coronakrisen, at man politisk allerede kigger på det.

- Det korte svar er, at vi allerede nu er i drøftelser med Folketingets partier omkring det. Der er klart saglige, gode grunde til at overveje at gøre det, al den stund at der er rigtig mange ledige, der ikke har mulighed for at optjene timer, sagde ministeren.

225-timers reglen blev indført af den tidligere Venstreregering i 2015 for at få flere i arbejde.

En evaluering af reglen i 2019 udført af Finansministeriet kunne ikke finde en effekt af reglen på beskæftigelsen.