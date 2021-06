Venstre og Radikale ønsker karantænekrav ved rejser lempet

Karantænekrav skal lempes, og kravet om test før ombordstigning på fly skal afskaffes inden sommeren.

Det håber Venstre at få ud af forhandlingerne om et EU-coronapas, skriver partiets udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, på Twitter.

Han skriver også, at han håber, at forhandlingerne kan føre til, at flere danskere kan komme ud og rejse til sommer.

Forhandlingerne om EU's coronapas begynder onsdag klokken 13.30.

Retsordfører i De Radikale Kristian Hegaard har forud for forhandlingerne også været på Twitter.

Her skriver han, at isolationskravet skal fjernes ved en negativ test for EU-borgere, der rejser til Danmark fra gule lande eller med et gyldigt coronapas.

Til DI Business udtaler han, at isolationskravet ikke længere giver mening.

- Smitten udvikler sig positivt, og danskerne fortjener, at vi åbner grænserne for rejsende nu, så vi får flere sommerturister til Danmark, siger han.

Ud over at karantænekravet skal lempes, understreger Kristian Hegaard også vigtigheden i, at reglerne skal være ens over hele verden.

- Reglerne skal være så få som muligt og nemme at forstå for både danskere og tilrejsende. Derfor er det vores indstilling, at reglerne skal være de samme for alle verdens lande. Vi må holde fast i den frie bevægelighed, siger Kristian Hegaard.

Også international direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup håber, at isolationskravet fjernes ved forhandlingerne.

- Det er helt afgørende, at flere kan krydse grænsen uden gnidninger. Vi får først for alvor gang i oplevelseserhvervene og luftfarten, når grænserne åbnes. Derfor haster det forud for sommerferien, hvor mange turister gerne vil besøge os, hvis de kan, siger han.

Onsdag forventes det, at partierne bag genåbningen blandt andet skal forhandle om deres forskellige krav til et EU-coronapas.

Også indholdet i den fjerde fase af genåbningen af rejseaktiviteter, som skal træde i kraft samtidig med EU-coronapasset, skal forhandles.

EU's coronapas forventes at blive godkendt den 26. juni med ikrafttrædelse 1. juli.