Venstre om sms-sag: - Det er noget svineri

Tilliden til regeringens håndtering af de slettede sms'er er ikkeeksisterende i oppositionspartiet Venstre.

Heller ikke Dansk Folkeparti er tilfredse med, at nyheden om, at de slettede sms'er alligevel ikke kan genskabes, kom dagen efter kommunalvalget.

Politiets teknikeres arbejde med at genskabe sms'erne var færdigt 12. november, men ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) var det først muligt at dele resultatet af politiets arbejde onsdag.

Ingen tillid

Venstres formand for Retsudvalget, Morten Dahlin, kalder det 'nærliggende at antage', at regeringen bevidst har gemt beskeden for, at den ikke skulle ramme Socialdemokratiet i kommunalvalget.

- Det er noget svineri, at man ikke er gået ud med de oplysninger, da man fik dem, men har valgt at gemme dem. Og man kan jo bare spekulere i, om det skyldes, at oplysninger ikke skulle ud inden kommunalvalget, siger Morten Dahlin.

Han understreger, at Venstre 'ingen tillid' har til regeringen og statsministerens håndtering af sagen om de slettede sms'er.

- Statsministeren har ved flere lejligheder vist, at hun personligt detaljestyrer alt, hvad hun kan komme i nærheden af i centraladministrationen, siger Morten Dahlin.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Joachim B.: - Et kæmpe problem for regeringen, at sms'er ikke kan genskabes.

Afviser

Justitsminister Nick Hækkerup afviser dog Venstres antagelse om, at regeringen har gemt oplysning om slettede sms'er til efter kommunalvalget.

- Det passer simpelthen ikke. Processen har været den, at vi i Justitsministeriet fik materialet i forseglede kuverter fredag.

- Så aftalte vi mandag med Minkkommissionen, at vi skulle mødes med kommissionen og bisidderne, som skulle have materialet og gennemgå det med deres klienter. Så det er en proces, der er aftalt med Minkkommissionen, siger Nick Hækkerup.

Skandale

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, kalder forløbet 'manipulerende' fra regeringens side.

- Det er en kæmpe retspolitisk skandale i det hele taget. Man ikke kan genskabe sms'erne, så man kan blive klarere på, hvad der egentligt er foregået.

- Men det er en endnu større skandale, at nyheden først kommer frem, relativt få timer efter at valglokalerne er lukket, siger Peter Skaarup.