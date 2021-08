Venstre: Oplagt tidspunkt at sløjfe forsvarsforbehold

Venstre vil hurtigst muligt have udskrevet folkeafstemning for at få afskaffet det danske forsvarsforbehold.

Det siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ifølge Berlingske.

Ifølge Ellemann-Jensen har de seneste ugers hændelser i Afghanistan vist nødvendigheden i af få det afskaffet.

- Jeg har svært ved at få øje på en mere oplagt anledning. Derfor er sandsynligheden for at forklare, hvad det her handler om, bedre nu - jeg tror, alle kan se behovet, siger han til Berlingske.

Den siddende regering har afvist forslaget gentagne gange.

Blandt andet har statsminister Mette Frederiksen (S) sagt, at den danske EU-politik hviler på de fire forbehold.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ligeledes brugt argumentet, at der i EU er 'utrolig meget snak, før man handler'.

Jakob Ellemann-Jensen mener dog, at det er uansvarligt, hvis regeringen fortsat står fast på ikke at ville udskrive en folkeafstemning.

- Når verden forandrer sig, nytter det ikke at stå stædigt fast på trods af det her kraftige wake up call. Hvis der går ild i dit hus, mens der står i kalenderen, du skal til tandlægen, holder du heller ikke fast i at gå til tandlæge. Vil man lede et land ansvarligt, må man tage bestik af den meget alvorlige situation, der er opstået, siger han til Berlingske.

Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.

Det betyder i praksis, at Danmark ikke skal bidrage til militære EU-operationer eller deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi.

Derudover deltager Danmark ikke i vedtagelsen og finansieringen af militære operationer og militære kapaciteter.