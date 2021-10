Venstre til trussel om nedlukning: Regeringen løber fra aftalen

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tirsdag varslet, at flere skal tage imod en vaccine, hvis Danmark skal holdes åbent.

Hos Venstre er sundhedsordfører Martin Geertsen meget uforstående over den udmelding.

- Det er en helt vild melding, som sundhedsministeren kommer med, hvor han er ude at true med at lukke samfundet ned.

- Det er ikke den måde, vi er kommet gennem pandemien. Her har befolkningen hver især taget ansvar, og så hjælper det ikke at skælde ud, siger Martin Geertsen.

Han mener desuden, at der har været en slags kontrakt med befolkningen, hvor en høj opbakning til vaccinerne ville være lig med et farvel til restriktioner.

- Vi er så at sige blevet lovet - også fra sundhedsmyndighedernes side - at når vi havde fået vaccinerne kørt ud over rampen, så slap vi af med restriktioner og nedlukninger.

- Derfor er det ikke acceptabelt, at ministeren kommer med sådan en udmelding i den nuværende situation, siger Martin Geertsen.

Martin Geertsen (V) er uforstående overfor melding fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om, at flere skal tage en vaccine, hvis Danmark skal holdes åbent. (Arkivfoto) Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

10. september ophørte coronavirus med at være en samfundskritisk sygdom, og det betød, at de sidste restriktioner faldt bort.

Martin Geertsen påpeger desuden, at vaccinationsraten i befolkningen i sig selv ikke kan være en årsag til at lave en ny nedlukning, når man ser i epidemiloven.

Det vil kræve, at sundhedsvæsenet er presset helt i knæ, og 'der er vi slet ikke', siger Geertsen.

Hos De Konservative kan sundhedsordfører Per Larsen godt forstå ønsket om at få flere til at tage en vaccine, men han mener ikke, at situationen taler for nedlukning.

- Vi er slet ikke i en situation, hvor vi har behov for at lukke Danmark ned. Vi har en meget høj vaccinationsrate i Danmark med nogle rigtig gode vacciner.

Han vil ikke fuldstændig afvise, at en nedlukning kan komme på tale.

- Så skal situationen ændre sig ganske markant, og vi skal se sundhedsvæsenet komme under et voldsomt pres, siger Per Larsen, der ikke har et konkret tal for, hvor mange coronaindlæggelser det vil kræve.

85 procent af befolkningen over 12 år er færdigvaccineret, mens yderligere 2 procent har fået det første stik.

Magnus Heunicke siger ikke konkret, hvor mange flere han vil have vaccineret.

- Det er ganske få procent mere, som vi skal have vaccineret, for at det får en meget stor effekt på at få knækket smittekæderne, siger Heunicke og henviser til undersøgelser.