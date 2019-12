Venstre vil bryde monopol: - Aftalen skal rives i stykker

Flere politikere vil have ændret den nuværende aftale med Kammeradvokaten om at være statens foretrukne advokat

Den nuværende kammeradvokat-aftale mellem staten og det private advokatfirma Poul Schmith skal laves om, og det kan ikke gå hurtigt nok, mener Venstres Preben Bang Henriksen, der selv er advokat og formand for Retsudvalget.

- Aftalen skal rives i stykker, og staten skal kunne vælge frit blandt landets advokater. Længere er den ikke, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Der burde overhovedet ikke være nogen særaftale med et bestemt privat firma. Det system findes heller ikke andre steder i verden. Staten skal i hver enkelt situation vurdere, hvilken advokat der er bedst, ud fra pris og kvalifikationer, siger han.

Fordobling

Ordningen går kort sagt ud på, at staten som udgangspunkt kun bruger Kammeradvokaten, når der skal ydes juridisk bistand. Statens køb af ydelser på baggrund af ordningen var i 2018 var 480 mio. kr, hvilket er en fordobling i forhold til 2009.

Hos SF ser retsordfører Karina Lorentzen gerne, at der kommer to kammeradvokater.

- Vi ser vi gerne, at området fordeles på to udbydere. Mange flere er nok ikke realistisk, da der opstår habilitetsproblemer. Men jeg er åben over for gode løsningsforslag til, hvordan vi bryder Kammeradvokatens monopol.

Fakta: Kammeradvokaten Kammeradvokaten, også kendt som advokatfirmaet Poul Schmith, er et privatejet advokatfirma, som siden 1936 har været statens faste advokat. I 2015 trådte en ny Kammer­advokat­aftale i kraft, som bl.a. skulle give større gennemsigtighed i afregningen med staten og åbne døren for andre advokatfirmaer. Netop nu bliver der forhandlet en ny aftale omkring pristaksterne. Den forventes at lande i starten af januar, oplyser Moderniseringsstyrelsen. Men den grundlæggende aftale kan kun blive opsagt, hvis politikerne sætter sig for det. Der er samtidig et opsigelsesvarsel på et år. Staten købte i 2018 ydelser hos Kammeradvokaten for 480 mio. kr. Det er en stigning på 239 mio. kr. siden 2009. Skatteministeriet er den klart største kunde.

Favorabel ordning

Også retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund vil have ændret på ordningen uden dog at komme med et konkret forslag.

- Vi har desværre kunnet se, at aftalen har været rigtig favorabel for Kammeradvokaten, som virkelig har kunnet hente mange penge ind på det her.

DF er 'meget åbne' for at se på ordningen. For retsordfører Peter Skaarup er det vigtigt at sikre 'en god pris og habilitet'.

Diskussionen om ordningen med Kammeradvokat har eksisteret i mange år, men er blusset op igen, efter Dansk Erhverv for nylig opfordrede til, at man opsagde aftalen inden 1. januar, da der er et års opsigelse.

Minister-svar

Aftalen mellem Kammeradvokaten og staten hører under Moderniseringsstyrelsen. Og det er derfor finansminister Nicolai Wammen, som skal stå for at ændre ordningen, hvis det skal blive en realitet.

Han vil ikke stille op til interview om sagen, men i et skriftlig svar siger han:

'Den netop indgåede finanslovsaftale indeholder blandt andet en markant reduktion af de statslige udgifter til konsulenter, så vi kan bruge pengene bedre til at udvikle vores fælles velfærd. Tilsvarende vil regeringen være meget opmærksom på, om vi bruger skattekronerne rigtigt, når det kommer til juridisk konsulentbistand.'

Det har altså ikke været muligt for Ekstra Bladet at få et konkret svar på, om finansministeren vil ændre på ordningen.

Fordele

Managing partner hos Kammeradvokaten Tomas Ilsøe Andersen mener ikke overraskende, at der er flere gode ting for staten ved ordningen.

- Ordningen har en række fordele, som Finansministeriet har kortlagt i en stor analyse i 2012, og som Retsudvalget i 2013 erklærede sig enig i, herunder den prismæssige stordriftsfordel, ubetinget habilitet og retssikkerhed. Disse fordele ligger også til grund for den nuværende aftale fra 2015. Hvis man ikke længere ønsker de fordele, kan man altid lave aftalen om, siger han.