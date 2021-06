Venstre vil fritage bestemte studier fra nedskæringer

Et forsøg på at flytte flere studiepladser uden for de fire største byer må ikke få den konsekvens, at der bliver lagt loft på studiepladser på områder, hvor der er behov for flere og ikke færre studerende, mener Venstre.

Tirsdag skal partierne på Christiansborg til de første af ugens forhandlinger om udflytning af studiepladser som følge af regeringens udspil 'Tættere på'.

Et element i regeringens udspil er, at for at gøre studiepladserne uden for de store byer mere attraktive skal universiteterne finde kniven frem og skære hver tiende studieplads med adresse i København, Aarhus, Odense og Aalborg væk.

Her ønsker Venstre, at der bliver lavet en undtagelse for 'de vigtigste sproguddannelser' og det, der kaldes Stem-uddannelser. Stem er en engelsk betegnelse for fag inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

- Den model, som regeringen har lagt frem, kan man sidestille med en grønthøster. Det mener vi, er for ufleksibelt, siger Ulla Tørnæs, der er Venstres uddannelsesordfører.

- En intelligent måde at reducere eller flytte studiepladser fra de store byer, tager udgangspunkt i at friholde Stem-uddannelser, fordi der er stor efterspørgsel efter for eksempel ingeniører.

- Så giver det jo ikke mening at lukke studiepladser inden for fag, hvor der er stor efterspørgsel efter de færdiguddannede.

- Det gælder ingeniørfagene, det gælder også tekniske uddannelser og det gælder også en række sproguddannelser.

Ud over fritagelse af Stem-uddannelserne foreslår Venstre, at det ikke død og pine skal være ti procent af studiepladserne i de store byer, der skal nedlægges, men mellem fem og ti procent.

Samtidig vil Venstre øge den økonomisk bonus, der skal sendes til de uddannelsesinstitutioner, som har studiepladser uden for København, oplyser Ulla Tørnæs.

Uddannelserne bliver betalt per studerende i det, der hedder taxametersystemet. Her vil regeringen øge betalingen per studerende med fem procent, hvis det er til en studieplads uden for de fire store byer.

Venstre så gerne, at forskellen i betaling blev endnu større - nemlig ti procent.