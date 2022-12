Venstrekritik af Ellemann: Vi svigter vores principper

Det er en velkendt fare i politik, at man kan kravle så langt op i et træ med et tilsyneladende stålsat og ubøjeligt budskab, at det kan blive meget svært at komme ned fra træet igen.

Og på turen ned skal man måske endda sluge den helt store kamel.

Sådan er virkeligheden lige nu for Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der er godt i gang med at begå flere selverkendte løftebrud for at få Venstre med i regering med Socialdemokratiet.

Kritikken fra Venstres bagland er da også markant, efter at partiets formand søndag erklærede sig klar til at bakke ud af et ellers ultimativt Venstre-krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens (S) rolle i Minksagen.

Anders G. Christensen er medlem af Venstres hovedbestyrelse og medlem af regionsrådet i Region Midtjylland. Han kalder meldingen fra partiformanden for 'en stor kamel at sluge'.

- Når man dropper en advokatundersøgelse af minkskandalen, er der i hvert fald solgt ud af nogle af de retsprincipper, som Venstre normalt står på mål for og hylder, siger han til Ritzau.

Søren Smalbro er Venstre-medlem og borgmester i Hjørring. Selv om han erkender, at der må indgås kompromisser i regeringsforhandlingerne, er den aflyste advokatvurdering alligevel et lige lovligt stort offer at bringe.

- Helt overordnet har jeg det godt nok svært med, at man siger ét før et valg, og så gør man noget andet efterfølgende. Jeg synes, det er forkert, siger Søren Smalbro til Ritzau.

Emil Pedersen, som er byrådsmedlem for Venstre i Esbjerg Kommune, lægger heller ikke fingrene imellem i sin kritik.

- Jeg er virkelig, virkelig ked af det og skuffet.

- Jeg vil endda sige, at jeg skammer mig over, at vi i dag er ude og ikke bare gå på kompromis med de principper, Venstre har stået på mål for i flere år, men helt forlade dem, sagde han søndag til TV 2.

Jakob Ellemann-Jensen har tidligere erkendt, at han kommer til at begå løftebrud, hvis han er med til at gøre Mette Frederiksen til statsminister.

Det lovede han vælgerne før folketingsvalget, at han under ingen omstændigheder ville gøre. Efter blå bloks meget dårlige valg er han dog kommet på andre tanker.

Derfor forhandler Jakob Ellemann-Jensen på Marienborg med fungerende statsminister Mette Frederiksen om et regeringssamarbejde.

Også Moderaterne og De Radikale deltager i forhandlingerne.

Moderaterne har ligeledes haft det som et krav, at der skulle laves en advokatvurdering i Minksagen. Men det krav har også Moderaterne opgivet.