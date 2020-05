Verden kan blive kastet ud i ny atom-virkelighed

'New START-traktaten' udløber februar næste år

Da det torsdag kom frem, at Trump og USA vil rive sig løs af ’Open Skies-traktaten’, var det ligeledes et symbol på, at begrænsningerne, som Rusland og USA lagde på hinanden ved slutningen af Den Kolde Krig, er på vej ud med badevandet.

- Det eneste, der er tilbage nu, er den traktat, der hedder ’New START’. Traktaten lægger en begrænsning på, hvor mange atomvåben Rusland og USA må udvikle, siger Kristian Søby Kristensen, vicecenterleder Center for Militære studier og seniorforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet til Ekstra Bladet.

New START er en forkortelse af New Strategic Arms Reduction Treaty (Ny strategisk militær reduktion-traktat, red.)

- Bliver den ikke fornyet, er der næsten ikke mere tilbage. De fleste begrænsninger, som man blev enige om i afslutningen af Den Kolde Krig, er faldet væk.

Pessimist

Som det ser ud nu, er det lang vej til, at ’New START’ bliver forlænget.

- Jeg bliver mere og mere pessimistisk, om den faktisk bliver fornyet. Det tager lang tid at få sådan en forhandlet på plads, siger eksperten.

- Man burde allerede være i gang nu, og det virker ikke til, at det står særligt højt på den amerikanske administrations dagsorden.

USA går ind i et valgår, og derfor har Guds eget land meget andet at se til.

Kan man gøre noget fra dansk side?

- Det man godt, men vi er jo ikke med i ’klubben’. På den måde er det et bilateralt forhold mellem Rusland og USA, siger Kristian Søby.

- Der er ikke nogen tvivl om, at man i Europa har interesse i at få skabt nogle klare rammer for, hvordan beholdningen af atomvåben udvikler sig mellem Rusland og USA.

