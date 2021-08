Verden undrer sig: Hvad har han i nakken?

Et plaster og et mørkt mærke i nakken hos den nordkoreanske leder vækker opsigt

Mystikken om den nordkoreanske leder Kim Jong-un vil ingen ende tage, og nu er der blevet kastet nye konspirationer på bålet.

Det sker, efter han i slutningen af juli deltog i en konference for militærveteraner, hvor videoseksvenser fra begivenheden viser, at han har et stort plaster i nakken.

Andre klip fra konferencen viser, at plasteret pludseligt er væk, og at han i stedet har et mørk mærke i nakken.

Ifølge mediet NK News havde Kim Jong-un hverken plaster eller mørkt mærke, da han tilbage i juni mødtes med Nordkoreas politibureau.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Screenshot

Bekymret

Hvad plasteret præcist dækker over er ukendt, men det er med til at fodre den evige spekulation om lederens helbred. Historien om plasteret bliver bragt i medier hele verden over, uden at der blevet givet et entydigt svar.

Tidligere i år var det særligt Kim Jong-un voldsomme og pludselige vægttab, der skabte bekymring.

Billedet neden for er taget med fire måneders mellemrum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

Her lød det, at den nordkoreanske befolkning var knuste over vægttabet.

En uidentificeret borger i Pyongyang, Nordkoreas hovedstad, fortalte i juni til landets stramt kontrollerede statsmedie.

- At se vores respekterede leder se så udmagret ud knuser vort folks hjerter så meget.

- Alle siger, at de blev bragt til tårer, sagde borgeren i interviewet på statskanalen KRT.