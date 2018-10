Verdens største skilsmisse kan blive afgjort i aften

Onsdag aften skal briterne prøve at få en aftale i hus med EU, men det bliver svært, lyder det fra eksperter

De sidste forhandlinger for Brexit står for døren, og onsdag aften kan det blive sandhedens time.

Her mødes den britiske premierminister, Theresa May, med resten af EU's regeringsledere i Bruxelles for at lande en aftale om Storbritanniens udtrædelse af EU.

Det er særligt grænsen mellem Irland og Nordirland, der giver store problemer.

- Overordnet set er de fleste forhandlinger mellem Storbritannien og EU på plads. Dog frygter man, at når briterne forlader EU og det indre marked, at der opstår en fysisk grænse mellem Irland og Nordirland, fortæller direktør ved Tænketanken Europa, Bjarke Møller.

Professor i statskunskab ved Københavns Universitet Marlene Wind mener også, at kæphesten er den irske grænse.

- Det særlige ved Irland og Nordirland er konflikten mellem katolikker og protestanter. Det har tidligere ført til mange døde, og en fysisk grænse kan muligvis optrappe konflikten, siger Marlene Wind.

Professoren påpeger også, at EU har været meget fleksible og imødekommende over for Storbritannien, men briterne har ikke leveret en løsning, som tilfredsstiller EU.

En papirløs løsning

Det er svært at spå om, hvad der kommer til at ske i aften. Direktøren for Tænketanken Europa forholder sig skeptisk.

- Jeg tror ikke, at der er udsigt til en løsning i aften. Jeg tror, at man finder en mellemvej, hvor Storbritannien kan forlænge deres deltagelse i det indre marked, indtil der kommer en løsning på grænseproblemet, siger Bjarke Møller.

Marlene Wind tvivler også på, at der kommer en løsning onsdag.

- Jeg tror ikke, at man kommer videre i aften. Det er ved at være sidste chance. Man bliver muligvis nødt til at udskyde forhandlingerne, siger hun.

Men de britiske problemer har dog ikke betydning for Danmark.

- Der er ingen grund til at frygte noget fra dansk side af i aften. Men Danmark har dog mistet en stærk partner i EU. Danmark står i den situation, at man mangler en alliancepartner til at gennemføre danske interesser i kommende EU-forhandlinger, siger Bjarke Møller.

I sidste uge gik forhandlingerne om Brexit ind i en intens fase. Man ville forsøge at nå til enighed, før stats- og regeringscheferne mødes i Bruxelles i aften.

Men søndag valgte parterne at gå fra hinanden, da man ikke kunne blive enige om den største udfordring i forhandlingerne - grænsen mellem Storbritannien, Nordirland og Irland.

Den 29. marts 2019 træder Storbritannien officielt ud af EU.