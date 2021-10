Vermund: Det er jo absurd

Fængslingerne af de tre i forvejen udvisningsdømte mænd fra henholdsvis Tunesien, Algeriet og Syrien får lederen og retsordføreren hos Nye Borgerlige, Pernille Vermund, til at skærpe sin og partiets i forvejen kritiske tone over for udrejsecentret Kærshovedgård.

- Det er både vanvittigt og absurd, at beboere fra centret, som intet har at gøre i Danmark, frit kan begå kriminalitet i København og for den sags skyld alle mulige andre steder i Danmark.

- Som om det ikke er nok, at vi senest har set, at borgere i Bording og omegn i Midtjylland, hvor Kærshovedgård ligger, nu tager yderligere skridt for at sikre sig på den ene og anden måde mod kriminalitet fra de udvisningsdømte beboere. De nye sager fra København viser jo, at alle i prinicippet bør kigge sig over skuldrene, fordi kriminelle, udvisningsdømte beboere fra Kærshovedgård går frit rundt og kan gøre, som de vil, siger Pernille Vermund.

Pernille Vermund kalder det 'vanvittigt og absurd', at udvisningsdømte fra Kærshovedgård kan bevæge sig frit i hele Danmark og begå kriminalitet, som det angiveligt har været tilfældet i København i forgårs. Foto Jens Dresling

Hun mener, at man i Danmark burde skele til Australien og gøre det umuligt for beboerne på udrejsecentret at bevæge sig frit rundt.

SF-ordfører: Kæmpe dilemma

- I Australien kan de udvisningsdømte kun bevæge sig frit, hvis de rejser tilbage til deres hjemland. Sådan burde det også være her. Hvis de ikke vil rejse hjem, skal de afskæres fra at bevæge sig uden for centret, siger Pernille Vermund og tilføjer, at de udvisningsdømte skal kunne komme ud i frisk luft, men kun inden for udrejsecentrets område.

- Til dem, der siger, at det er i strid konventionerne om menneskerettigheder, er mit modsvar, at det er vigtigere, at vi håndhæver almindelige danske borgeres menneskerettigheder og fokuserer på deres tryghed.

Retsordfører hos Socialistisk Folkeparti, Karina Lorentzen Dehnhardt, mener, at de seneste sager fra København 'illustrerer et kæmpe dilemma,' som hun formulerer det i et sms-svar til Ekstra Bladet.

Hun fortsætter:

- Hvad stiller vi op med mennesker, som laver kriminalitet og ikke kan udsendes? Det siger sig selv, at det er en virkelig skidt situation, skriver Karina Lorentzen Dehnhardt.