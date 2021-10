Vermund erkender hård tone: Vreden er svær at holde tilbage

Tonen i den politiske debat om indvandrere kan blive for hård, siger partiformand Pernille Vermund i sin tale på Nye Borgerliges årsmøde i Vejle.

- Jeg erkender, at når debatten bliver ophedet, så kan tonen blive hård – også sommetider for hård. At vreden over, at problemerne med uintegrerede indvandrere ikke bliver løst, kan være svær at holde tilbage – også for mig, siger hun.

Udtalelsen kommer, efter at partiet tidligere på ugen ekskluderede et medlem - en kandidat til kommunalvalget.

Og i sidste uge sagde Vermund til Ekstra Bladet, at hun fortrød en udtalelse i en DR-kommentar fra 2019, hvor hun brugte betegnelsen 'perker'.

- Men det nytter ikke at lade som om, at problemerne går væk af sig selv. Det gør de ikke. Problemerne skal løses. Fra bunden. Nu. Vi skylder hinanden at passe på Danmark, siger Vermund.

Tidligere på ugen blev Henning Linnemann, som var kandidat til kommunalvalget i Halsnæs, ekskluderet af partiet, fordi han for nogle år siden skrev på Facebook, at han 'dræber også gerne en muslim eller to'.

- Vi tolerer ikke racisme i Nye Borgerlige. Vi tolererer ikke vold og opfordringer til vold. Derfor smider vi også konsekvent dem ud af partiet, der giver udtryk for den slags, siger Vermund.

Det sidste bliver modtaget med applaus fra salen.

For et af partiets midtjyske medlemmer, Niels Lauritsen, er det en logisk konsekvens, at Linnemann bliver smidt ud:

- Man må ikke slå folk ihjel, sådan er loven.

Partiformanden går i kødet på det, som hun kalder 'Twitter-segmentet'.

Det kom ifølge formanden til udtryk, da Thisted Bryghus leverede øllet til en 'Vermund-øl' med et billede af partiformanden på etiketten.

Bryggeriet i Nordjylland blev mødt af kritik, og den var ifølge Vermund primært på Twitter, og så trak Thisted Bryghus i land.

Men det sociale medie Twitter med de maksimalt 280 tegn blev siden overdøvet af kritik på Facebook af bryghusets beslutning om at trække i land. Så kom Vermund-øllen tilbage.

- Jeg oplever ofte, når jeg kommer ud i private sammenhænge, og folk siger: Nå, er det bare det, som du mener? Når man forklarer tingene på en mere uddybende måde, er det lettere for folk at få barriererne ned og lytte til, hvad man siger. Jeg påtager mig gerne min del af ansvaret, siger Vermund efter talen.