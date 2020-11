Vermund har endnu ikke tilladelse til at bringe Muhammed-tegninger

Pernille Vermund og Nye Borgerlige har endnu ikke sikret sig rettighederne til at bruge Charlie Hebdos Muhammed-tegninger i annoncer i de danske aviser.

Det oplyser Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, til Ekstra Bladet.

- Vi er lige i en mellemstation, for vi har dem ikke endnu. Det er også derfor, at de ikke er offentliggjort.

- Men vi er i dialog med Charlie Hebdos advokat, siger han til Ekstra Bladet.

Weekendavisen og Berlingske vil bringe Muhammed-annoncer

Misforstod henvendelse

Pressechefen forklarer, at Charlie Hebdo i første omgang misforstod henvendelsen fra det danske parti, da partiet tog kontakt til franskmændene fredag. Det franske satiremagasin troede, at partiet ville købe selve ophavsretten til tegningerne og ikke bare retten til at bringe dem. Ifølge pressechefen var det en sproglig misforståelse.

- Vi har ikke fået endeligt svar tilbage, og derfor har vi heller ikke selv offentliggjort tegninger på vores egen Facebook-side eller andre steder. Det, vi har gjort, er, at vi har lagt dem ind som et link netop for at sikre, at vi ikke brød nogen ophavsret.

- Vi regner med, at det falder på plads i morgen (mandag, red.). Jeg regner med, at det kun er en formssag, for de bliver jo brugt inden for kontekst.

- Nej, men I er jo et politisk parti, det er jo ikke sikkert ...

- Nej, men det må de jo så tage stilling til, siger han til Ekstra Bladet.

Har indsamlet 250.000 kroner

Pernille Vermund fortæller søndag eftermiddag til TV2, at partiet har indsamlet over en kvart million kroner til at finansiere avisannoncerne.

Efter planen skal annoncerne sendes ud til de danske medier mandag og bringes fredag eller lørdag.

Weekendavisen og Berlingske har meddelt, at de har planer om at bringe annoncerne med de kontroversielle tegninger.

Ekstra Bladet, som ligger i samme hus som Jyllands-Posten, vil af sikkerhedshensyn ikke bringe annoncerne.

