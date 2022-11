Vermund: - Hun skulle aldrig have været opstillet

Pernille Vermund afviser, at det var nødvendigt at ekskludere Mette Thiesen inden folketingsvalget på trods af flere faresignaler

Pernille Vermund erkender nu, at Mette Thiesens dømmekraft 'ikke er et folketingsmedlem værdigt', og at hun ikke skulle have været opstillet for Nye Borgerlige.

Det sagde hun mandag aften, da hun mødte pressen inden Nye Borgerliges hovedbestyrelsesmøde, der startede klokken 19.

Pernille Vermund mødte mandag aften pressen inden Nye Borgerliges hovedbestyrelsesmøde. Foto: Emil Agerskov

Medarbejder var 'sød og loyal'

Og efter en dag, hvor sagen om Mette Thiesen og hendes kæreste har trukket den ene overskrift efter den anden, fangede Ekstra Bladets udsendte Nye Borgerliges formand inden mødet med ét spørgsmål på blokken.

- Hvorfor ekskluderede du ikke Mette Thiesen inden valget? Der var et møde i september, og det har stået på siden i sommers. Så kunne man jo have undgået det, der så skete på valgaftenen (Thiesens kæreste opførte sig aggressivt over for en medarbejder, red.)?

Annonce:

- Fordi da vi bliver opmærksomme på den her situation, hvor der har været chikane af en medarbejder, er vores medarbejder sød, god og loyal, og siger 'jeg kan godt fortsætte samarbejdet med Mette, men det kræver selvfølgelig, at vi trækker en streg i sandet her, og at det ikke sker igen'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Emil Agerskov

Ville prøve at løse det

Vermund forklarer, at de derfor var af den overbevisning, at de gerne ville prøve at løse problemerne. Men ifølge Nye Borgerlige-formanden var der ingen villighed fra Mette Thiesens side, og hun ville ikke tage ansvar.

Ifølge Vermund lavede man derfor en aftale med Mette Thiesen om, at hun ikke længere skulle tage sin kæreste med på Christiansborg.

- Men det gjorde hun. Dels til åbningsdebatten, hvor hendes kæreste sad i læsesalen, som jo kun er for folketingsmedlemmer, og senest til valgfesten, hvor det jo gik helt galt, lyder det fra Vermund.

- Du har lige sagt, at han allerede brød reglerne ved åbningsdebatten, så igen - hvorfor tog du ikke konskvensen inden? Var det for at få de stemmer, der er i Mette Thiesen til valget, og så først bagefter drage konsekvensen?

Annonce:

- Nej, tværtimod. Havde jeg nu været bevidst om, hvad der skete, og hvad der ville ske, så kunne jeg have undladt at sætte Mette Thiesens navn på opstillingssedlen.

- Så ville vi have haft et mandat - formentlig i en anden valgkreds - og så havde vi stadig siddet på seks mandater i dag, siger Vermund og understreger, at det mest ærgerlige i sagen er, at 'en medarbejder er blevet offer for et partimedlems kærestes vold, chikane og trusler'.

Der var ikke en voldelig situation

- Du siger, at du har meget imod alle de her ting. Hvorfor tog du ikke konsekvensen inden valget?

- Der var ikke en voldelig situation inden valget...

- Skal der vold til? Der var jo rigeligt af eksempler, og du har lige sagt, at han brød reglerne ved at møde op, selvom han ikke måtte. Så han havde brudt reglerne mange gange ifølge det, du siger. Så hvorfor ikke tage konsekvensen inden et valg?

- Det at ekskludere et medlem er jo en stor beslutning, og vi har strakt os meget langt for at få løst det her. For at få Mette til at tage ansvar.

Annonce:

Skulle ikke have været opstillet

- Har I strakt jer for langt?

- Ja, i virkeligheden kan man sige, at Mette aldrig skulle have været opstillet for Nye Borgerlige, for hvis man allerede en uge efter valget beslutter sig for at trække sig, og hvis man insisterer på, at løsningen på en situation, hvor ens kæreste har truet, chikaneret og begået vold mod en medarbejder, er, at medarbejderen skal fyres. Ja, så er det altså dømmekraft, som ikke er et folketingsmedlem værdigt.

Mette Thiesen valgte selv at trække sig mandag eftermiddag, kort før et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde skulle finde sted.

Her skulle forretningsudvalget have sendt en indstilling til hovedbestyrelsen, der skulle træffe endelig afgørelse om Thiesens skæbne i partiet.