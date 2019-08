Vermund: Støjberg er altid velkommen hos os

Venstres folketingsgruppe valgte i går at se bort fra Inger Støjberg, da der skulle vælges topposter i folketingsgruppen. Partiets frontløber på den stramme udlændingepolitik må i stedet nøjes med rolle længere nede i partiets magthierarki.

Kristian Thulesen Dahl har offentligt været ude udtrykke bekymring over fravalget af Støjberg, og nu melder endnu et parti fra den politiske højrefløj sig på banen.

Skulle Inger Støjberg få nok af Venstres linje på udlændingeområdet for slap, står Pernille Vermund og Nye Borgerlige klar med åbne arme.

- Inger Støjberg er altid velkommen i Nye Borgerlige, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

Ligesom Kristian Thulesen-Dahl er Vermund og Nye Borgerlige større tilhængere af et Støjberg-ledet Venstre, end andre alternativer.

-Vi vil ikke blande os i andre partiers konstituering, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis Venstre fulgte Støjbergs linje, ville det være rigtig godt for Danmark, siger Pernille Vermund.

Skulle Inger Støjberg få nok af Venstre, står Nye Borgerlige klar til at tage i mod hende. Foto: Henning Hjorth

Pernille Vermunds drøm om at tilknytte den indvandrer-kritiske stemmesluger Støjberg til hendes nyvalgte parti, bliver dog ved drømmen. Hun ser ikke et skifte som sandsynligt.

- Jeg tvivler på, at det bliver aktuelt, da Inger er en rigtig Venstre-kvinde, født og opvokset i en Venstre-familie, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg, men det er ikke lykkedes.

På Facebook skriver Inger Støjberg dog, at hun har i sinde at fortsætte sin kamp for en stram udlændingepolitik i Venstre.

