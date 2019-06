Vermund vækker opsigt med bikini-billede

At man iklæder sig en bikini, når man sejler i kajak, er måske ikke så mærkeligt.

At man efterfølgende deler billedet på de sociale medier, er heller ikke helt unormalt.

Begge dele gjorde det nyvalgte folketingsmedlem og Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, da også efter en rejse til Isola di Ponza i Italien.

Men lægger man folketingspolitiker og private bikini-billeder sammen, er situationen faktisk højst usædvanlig, siger politisk kommentar Jarl Cordua til B.T. Han mindes ikke at have set lignende tidligere.

Alligevel er han ikke overrasket over, at det netop kommer fra Vermund.

- Det er vist ikke nogen breaking nyhed, at Pernille Vermund bruger alle dele af sin personlighed til at skabe opmærksomhed omkring sig selv. Det er da godt, at hun ikke er så mentalt nedslidt, at hun ikke har overskud til at lægge billeder op, der forudsigeligt vil skabe opmærksomhed omkring hendes person, siger han.

'Bizart at ændre sig'

Selv tager hovedpersonen dog postyret med ophøjet ro.

- Der er ikke noget usædvanligt i, at jeg bader i bikini om sommeren eller lægger private billeder op på sociale medier. Jeg tror, folk havde været mere forundrede, hvis jeg havde badet i en burkini, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet.

Hun noterer sig samtidig, at Jarl Cordua muligvis ikke følger hendes aktiviteter på de sociale medier ret tæt, da hun også tidligere har delt bikini-billeder.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil have lov til at være mig selv. Og jeg vil ikke risikere at havne i en situation, hvor jeg ikke kan gå i bikini på stranden, fordi jeg har en politisk karriere, siger Vermund til Ekstra Bladet.

- Så vi kan godt forvente at se flere bikini-billeder fra dig?

- Haha, ja, det kan vi nok godt. Det ville være bizart, hvis jeg skulle ændre mig, bare fordi jeg sidder i Folketinget.