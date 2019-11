Vestager giver grønt lys til milliardkøb

Margrethe Vestager, der er EU's konkurrencekommissær, har tirsdag givet grønt lys til Telias overtagelse af tv-selskabet Bonnier Broadcasting.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

I meddelelsen fortæller Margrethe Vestager, som ud over at være EU's konkurrencekommissær også er næstformand i EU-Kommissionen, at godkendelsen er sket under visse betingelser.

Det er sket af hensyn til konkurrencesituationen i Finland og Sverige, hvor der har været nervøsitet for, om Telia kunne blive for stor en spiller på tv-markedet, hvis ikke handlen skete under visse betingelser.

Nyhedsbureauet TT bemærker, at Telia blandt andet skal tillade konkurrenter at have adgang til tv-kanaler og også give dem tilladelse til at reklamere på Telias kanaler.

- Med beslutningen vil forbrugere i Finland og Sverige fortsætte med at nyde gavn af et bredt udvalg af tv-kanaler og audio-visuelt indhold både gennem traditionelt tv og over internettet, siger Margrethe Vestager i meddelelsen.

Handlen mellem Telia og Bonnier Broadcasting blev første gang annonceret forrige sommer.

Dengang blev det oplyst, at Telia ville betale 9,2 milliarder svenske kroner - eller på det tidspunkt 6,6 milliarder danske kroner - for det andet selskab.

- Det er helt på linje med vores strategi og ambition om at tilbyde mere til vores kunder, skrev Telia dengang i en pressemeddelelse.

Bonnier Broadcasting inkluderer streamingtjenesten C More, svensk TV4 og finsk MTV.