Vestager i bittert magtspil

Margrethe Vestager skal have lige så meget magt som Frans Timmermans i den nye EU-kommission.

Sådan lyder kravet fra lederen af Europa-Parlamentets liberale gruppe, Forny Europa, hvis de skal stemme for Ursula von der Leyen som den næste kommissionsformand.

Det skriver lederen af Forny Europa, Dacian Ciolos i et åbent brev, som han har delt på Twitter.

- Vi forventer, der ikke bliver gjort forskel på hr. Frans Timmermans og fru Margrethe Vestager. For at være præcis, skal fru Margrethe Vestager være på præcis samme trin som hr. Frans Timmermans med et stort politisk ansvar, beslutningskraft og en solid portefølje, skriver Dacian Ciolos og understreger, at Ursula von der Leyen skal imødekomme både det og en række andre krav, heriblandt højere klimaambitioner, før gruppen kan stemme ja til hende.

Den udmelding kommer efter, at den konservative Ursula von der Leyen tidligere på ugen sagde, at Vestager, som selv er en del af Forny Europa, ikke ville blive første næstformand.

- Jeg har foreslået, at Frans Timmermans bliver første næstformand for Europa-Kommisionen. Vestager vil være privilegeret næstformand - men ikke første næstformand, lød det fra von Leyen onsdag.

Krav fra regeringslederne

Før Ursula von der Leyen overhovedet kunne begynde at tænke sig at finde opbakning i parlamentet, skulle hun udpeges af de 28 medlemslandes regeringsledere.

Det blev hun som bekendt, men udnævnelsen som kandidat til formandsposten kom med den hage, at Frans Timmermans og Margrethe Vestager skulle være højest rangerende næstformand i kommissionen.

Hun sagde angiveligt også flere gange under onsdagens debat, at de to internationale politikere ville få lige indflydelse, men hvorfor de så skulle have to forskellige titler er svært at gennemskue.

Ursula von der Leyen skal støttes af et absolut flertal i parlamentet bestående af ikke færre end 376 ud af 751 medlemmer. Forny Europa har i alt 108 stemmer i parlamentet.

Hvis alt går efter planen skal der stemmes om von der Leyens formandsskab tirsdag 16. juli klokken 18.00.

