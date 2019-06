Vestager om toppost: - Selv Trump har forfremmet mig

ALLINGE (Ekstra Bladet): Magt kan sagtens bæres af en kvinde i en kjole.

Så klart var budskabet fra Margrethe Vestager om et skifte af lederskab i EU, da hun torsdag gæstede Ekstra Bladet på Folkemødet på Bornholm.

Den nuværende konkurrencekommissær er selv i spil til at efterfølge Jean-Claude Juncker i stolen som formand for EU-kommissionen. Og der skal en kvinde til magten i EU, mener den danske politiker.

Tror på Merkel

Men selvom Vestager ikke har været meget for at officielt melde sit kandidatur til posten, der vil gøre hende til en af Europas mest magtfulde personer, kunne hun ikke helt dy sig for at kommentere sagen foran de godt 300 mennesker, som var mødt op for at se den politiske rockstjerne på scenen i Allinge.

- Selv Trump har jo forfremmet mig. 'Skatteperson mod USA' kalder han mig nu. Før kaldte han mig bare 'skattekvinde mod USA'. Det ser jeg som et skridt op, lød det humoristisk fra Vestager til de fremmødte.

Præsident Trump har på det seneste vist sin irritation over de milliardbøder til amerikanske virksomheder, som Vestager har uddelt på vegne af EU.

Men der er netop brug for kvinder med ben i næsen i en mandsdomineret verden, fastslog Vestager, da hun diskuterede kvinder med magt og ligestillingen i 2019 med Ekstra Bladets chefredaktør Karen Bro. For Vestager er det eksempelvis et must, at det bliver en en kvinde, der er i spidsen for EU de næste fem år.

- Det vil være fantastisk, hvis vi kunne få Angela Merkel. Tænk, hvis hun vil være formand. Indtil videre siger hun jo nej, men man kan jo altid drømme om, at hun ændrer mening, lød det fra Vestager om sit bud på den mest oplagte kandidat.

Den tyske kansler er det hotteste navn lige nu til at overtage roret i for EU-Kommissionen fra luxemburgeren Juncker, især efter den franske præsident, Emmanuel Macron, tirsdag pegede på sin tyske kollega.

Vestager med kindkys til den nuværende formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker. Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Vidste ikke bedre

Ekstra Bladets chefredaktør gik efterfølgende Vestager på klingen ved at udfordre hende på spørgsmålet om, hvorfor den tidligere partileder for de radikale ikke kæmpede mere for ligestilling, da hun havde enorm magt under Thorning-regeringen.

- Jeg vidste simpelthen ikke bedre dengang, kom svaret prompte fra kommissæren.

- Debatten fyldte ikke så meget herhjemme dengang, uddyber hun.

Men Vestager lagde samtidig ikke skjul på, at hun denne gang vil slå et slag for ligestilling, hvis hun bliver ny formand for EU-kommissionen.

- Hvis jeg bliver valgt, vil jeg kæmpe for barsel til mænd i EU. Så skal vi have et opgør med den ulige lønfordeling, der er i Europa mellem mænd og kvinder, hvor sidstnævnte tjener 15 procent mindre end mænd og får dobbelt så lidt i pension. Hvis vi har lighed mellem kønnene, kan vi helt sikkert få et bedre samfund.

Afslutningsvist ville Margrethe Vestager dog ikke gøre et nysgerrigt publikum klogere på, hvad fremtiden byder for hende.

- Jeg har forberedt 100 måder at tale udenom emnet på, men sandheden er, at jeg ikke ved, hvad der skal ske.

EU skal have ny formand for kommissionen senest til november.

