Vestager uddeler milliardbøde til storbanker

EU-Kommissionen har udstukket en bøde på otte milliarder kroner til en række storbanker for at have deltaget i karteller på valutamarkedet.

Det er bankerne Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan og MUFG, som skal betale.

Det oplyser EU-Kommissionen i en meddelelse. Bøderne er fordelt på to karteller.

Valutahandlere har blandt andet delt følsom information om kunders ordrer og har ved flere lejligheder koordineret handelsstrategier. Det er sket på lukkede chatrum på nettet.

- Disse afgørelser sender et klart signal om, at kommissionen vil ikke tolerere aftalt spil på nogle dele af de finansielle markeder, siger EU-Kommissionens konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, i en pressemeddelelse.

- Disse bankers adfærd undergravede integriteten på bekostning af den europæiske økonomi og forbrugerne, siger hun.

Kartellerne har arbejdet sammen om handel med en lang række forskellige valutaer som euro, pund, yen, dollar og danske, norske og svenske kroner.

Amerikanske Citigroup har fået den største bøde på samlet 2,3 milliarder kroner.

Schweiziske UBS var også en del af kartellerne. Men banken er sluppet for at skulle betale, da den gjorde EU-Kommissionen opmærksom på, hvad der foregik.

På den måde slipper UBS for at betale en bøde på 2,1 milliard kroner, som den ellers ville have fået.

Bankerne har alle erkendt, at de har deltaget i kartellet. Det har givet dem en rabat på ti procent af det samlede bødebeløb.

Kartelsamarbejdet har fundet sted i forskellige perioder mellem 2007 og 2013.