Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har torsdag haft møde med EU-kommissær for det indre marked, Thierry Breton, og en række danske virksomheder inden for life science.

- Vi vender hver en sten i forhold til at øge vaccinekapaciteten. Det er afgørende for at få samfundet åbnet igen.

- Danmark har en fantastisk life science-industri, og det er vigtigt at bringe den i spil både på kort og lang sigt, siger Jeppe Kofod.

Kommisær Thierry Breton understreger, at det, man gør nu, er noget, der aldrig er sket i menneskehedens historie. I løbet af måneder skal man formå at vaccinere milliarder af mennesker.

